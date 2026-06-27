Термизда она ва болалар ҳаётига хавф солган ҳайдовчи жазоланди

·1·Жамият
Термизда она ва болалар ҳаётига хавф солган ҳайдовчи жазоланди

Термиз шаҳрида пиёдалар ўтиш жойидан ҳаракатланаётган она ва унинг болалари ҳаётига хавф солган «Onix» ҳайдовчисига нисбатан қонуний чора кўрилди.

Ҳайдовчининг ҳаракати бошқа йўл ҳаракати иштирокчиларига нисбатан ҳурматсизлик сифатида баҳоланиб, жамоатчилик норозилигига сабаб бўлган.

Текширув давомида автомобилни бошқарган шахс 20 ёшда экани ва ҳайдовчилик ҳуқуқига эга бўлмагани аниқланган. У транспорт воситасини рухсатсиз бошқариш билан бирга, қўпол йўл ҳаракати қоидабузарлигига ҳам йўл қўйган.

Ҳолат юзасидан амалдаги қонунчилик асосида тегишли чора кўрилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Навоийдаги даҳшат: 6 ойлик боласининг йиғисига чидолмаган эркак оғзига пайпоқ тиқиб ўдириб қўйди!Навоийдаги даҳшат: 6 ойлик боласининг йиғисига чидолмаган эркак оғзига пайпоқ тиқиб ўдириб қўйди!Бугун, 17:40Барча буржлар учун ҳафталик хабар: Пул, ўз-ўзини қадрлаш ва янги имкониятларБарча буржлар учун ҳафталик хабар: Пул, ўз-ўзини қадрлаш ва янги имкониятларБугун, 17:33Тошкентда шубҳали 176 килограмм гўшт йўқ қилиндиТошкентда шубҳали 176 килограмм гўшт йўқ қилиндиБугун, 15:36Ўзбекистонда қарийб уч тонна гиёҳванд модда йўқ қилиндиЎзбекистонда қарийб уч тонна гиёҳванд модда йўқ қилиндиБугун, 15:28“Итни қийнаймиз” номли канал жамоатчиликнинг кескин норозилигига сабаб бўлди“Итни қийнаймиз” номли канал жамоатчиликнинг кескин норозилигига сабаб бўлдиБугун, 15:272027 йилдан АЁҚШ ходимларига расмий рухсат талаб қилинади2027 йилдан АЁҚШ ходимларига расмий рухсат талаб қилинадиБугун, 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди