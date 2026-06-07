Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ижтимоий тармоқларда Ўзбекистон байроғи рангларига бўялган ҳўкиз акс этган видео кенг тарқалди. Ҳолат фойдаланувчилар орасида турли муносабат ва муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Маълум бўлишича, воқеа Самарқанддаги гўшт марказларидан бирида содир бўлган. Қассоб реклама мақсадида тирик буқани давлат байроғи рангларига бўяган.
Мазкур ҳолат кўплаб фойдаланувчилар томонидан танқид қилинмоқда. Айримлар буни ҳайвонга нисбатан шафқатсиз муносабат ва давлат рамзига ҳурматсизлик сифатида баҳоламоқда.
…