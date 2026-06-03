Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди

·1.1K·Жамият
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Аудио версияси

Сурхондарё вилоятининг Шеробод туманида ноёб патология билан туғилган чақалоқ ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Тўрт оёқли чақалоқ ҳақидаги тасвирлар тарқалганидан сўнг мутахассислар ҳолат юзасидан расмий маълумот берди.

Маълум қилинишича, чақалоқ сиам эгизакларига хос жуда кам учрайдиган патология билан дунёга келган. Ҳомиланинг иккинчи қисми тўлиқ ривожланмай қолган бўлиб, унда фақат тананинг айрим қисмлари шаклланган. Шу сабабли чақалоқда қўшимча оёқлар мавжуд бўлган.

Соғлиқни сақлаш мутахассисларига кўра, чақалоқ Самарқанд вилояти Болалар кўп тармоқли тиббиёт марказига олиб келинган ва мураккаб жарроҳлик амалиёти ўтказилган. Операцияда малакали шифокорлар гуруҳи иштирок этган.

Шифокорларнинг таъкидлашича, бундай ҳолатлар тиббиёт амалиётида жуда кам учрайди. Чақалоқнинг соғлиғи мутахассислар назоратида бўлиб, унинг аҳволи юзасидан кузатув ишлари давом эттирилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чорвоқ сув омборида махсус сув патруль хизмати фаолияти йўлга қўйилдиБугун, 07:191 миллиард 674 миллионлик дорилар оловга ташландиБугун, 07:1378 ёшли аёлнинг зиракларини юлиб қочган курьер қўлга олиндиБугун, 06:52Тошкент марказида Тарас Шевченко ва Сайид Барака кўчалари вақтинча ёпиладиБугун, 06:20Тундаги хавфли пойга икки ёш йигитнинг умрига зомин бўлдиКеча, 16:37Ўзбекистонда 4 минг йиллик сирли жарроҳлик излари топилдиКеча, 16:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди