Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди

·349·Жамият
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди

Чимкент шаҳридаги боғчалардан бирида болалар билан боғлиқ нохуш ҳолат ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Тарқалган видеоларда тарбиячилар овқатланиш вақтида болаларга банан бериб, суратга олгани, кейин эса меваларни қайтариб олгани акс этган.

Шаҳар таълим бошқармаси маълумотига кўра, воқеа 2026 йил февраль ойида содир бўлган. Текширув давомида боғча ходимларидан тушунтириш хатлари олинган ва видеода кўринган уч нафар ходим ишдан бўшатилган.

Ҳолат боғчадаги видеокузатув камераларини кўриш вақтида аниқланган. Аввалроқ болалардан бири алоҳида хонага қамаб қўйилгани ва кейинчалик столдан йиқилгани айтилмоқда. Шундан сўнг ота-оналар камера ёзувларини кўрсатишни талаб қилган.

Ҳозирда барча материаллар тегишли идораларга юборилган. Якуний қарор ваколатли органлар томонидан қабул қилинади.

Шымкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тегажоғлик қилган Мудофаа вазирлиги ходими 5 суткага ҳибсга олиндиТегажоғлик қилган Мудофаа вазирлиги ходими 5 суткага ҳибсга олиндиБугун, 10:28Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқдиСамарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқдиБугун, 08:25Самарқандда туғруқ учун шифохонага олиб келинган ҳомиладор аёл вафоти бўйича расмий изоҳ берилдиСамарқандда туғруқ учун шифохонага олиб келинган ҳомиладор аёл вафоти бўйича расмий изоҳ берилдиБугун, 08:09Велосипеддаги 14 ёшли қизча ўлимига сабабчи ҳайдовчи жазоландиВелосипеддаги 14 ёшли қизча ўлимига сабабчи ҳайдовчи жазоландиБугун, 07:15Ишга киритиб қўйишни ваъда қилган шахс ушландиИшга киритиб қўйишни ваъда қилган шахс ушландиБугун, 04:13Ўзбекистоннинг Нью-Йоркдаги бош консулхонаси муҳим огоҳлантириш йўлладиЎзбекистоннинг Нью-Йоркдаги бош консулхонаси муҳим огоҳлантириш йўлладиКеча, 18:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди