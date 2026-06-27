Жиззахда қўшнисининг фарзандини урган аёл юзасидан текширув бошланди
Жиззах вилоятида қўшнисининг вояга етмаган фарзандига тан жароҳати етказган аёл юзасидан терговга қадар текширув олиб борилмоқда. Бу ҳақда вилоят Ички ишлар бошқармаси маълум қилди.
Қайд этилишича, жорий йилнинг 19 июн куни Шароф Рашидов туманида яшовчи фуқаро М.И. туман Ички ишлар бўлимига мурожаат қилиб, 2015 йилда туғилган фарзанди маҳалладоши Н.Н. томонидан ҳақорат қилиниб, калтакланганини билдирган. Шунингдек, у ҳолат юзасидан қонуний чора кўрилишини сўраган.
Мазкур воқеа бўйича тайинланган суд-тиббий экспертиза хулосасига кўра, вояга етмаган болада енгил тан жароҳати аниқланган.
Шу билан бирга, 20 июн куни фуқаро Н.Н. ҳам туман ИИБга мурожаат қилиб, ушбу можаро давомида унинг вояга етмаган фарзандларига ҳам тан жароҳати етказилганини маълум қилган. Ушбу ҳолат юзасидан ҳам суд-тиббий экспертизаси тайинланган.
Ҳозирда воқеанинг барча тафсилотларини аниқлаш мақсадида Шароф Рашидов тумани Ички ишлар бўлими томонидан терговга қадар текширув ишлари олиб борилмоқда. Текширув якунларига кўра ҳолатга ҳуқуқий баҳо берилиши маълум қилинган.
…