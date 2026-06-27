Жиззахда қўшнисининг фарзандини урган аёл юзасидан текширув бошланди

·0·Жамият
Жиззахда қўшнисининг фарзандини урган аёл юзасидан текширув бошланди

Жиззах вилоятида қўшнисининг вояга етмаган фарзандига тан жароҳати етказган аёл юзасидан терговга қадар текширув олиб борилмоқда. Бу ҳақда вилоят Ички ишлар бошқармаси маълум қилди.

Қайд этилишича, жорий йилнинг 19 июн куни Шароф Рашидов туманида яшовчи фуқаро М.И. туман Ички ишлар бўлимига мурожаат қилиб, 2015 йилда туғилган фарзанди маҳалладоши Н.Н. томонидан ҳақорат қилиниб, калтакланганини билдирган. Шунингдек, у ҳолат юзасидан қонуний чора кўрилишини сўраган.

Мазкур воқеа бўйича тайинланган суд-тиббий экспертиза хулосасига кўра, вояга етмаган болада енгил тан жароҳати аниқланган.

Шу билан бирга, 20 июн куни фуқаро Н.Н. ҳам туман ИИБга мурожаат қилиб, ушбу можаро давомида унинг вояга етмаган фарзандларига ҳам тан жароҳати етказилганини маълум қилган. Ушбу ҳолат юзасидан ҳам суд-тиббий экспертизаси тайинланган.

Ҳозирда воқеанинг барча тафсилотларини аниқлаш мақсадида Шароф Рашидов тумани Ички ишлар бўлими томонидан терговга қадар текширув ишлари олиб борилмоқда. Текширув якунларига кўра ҳолатга ҳуқуқий баҳо берилиши маълум қилинган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афғонистондаги кучли зилзила Ўзбекистоннинг 12 ҳудудида сезилдиАфғонистондаги кучли зилзила Ўзбекистоннинг 12 ҳудудида сезилдиБугун, 19:13Термизда она ва болалар ҳаётига хавф солган ҳайдовчи жазоландиТермизда она ва болалар ҳаётига хавф солган ҳайдовчи жазоландиБугун, 19:12Навоийдаги даҳшат: 6 ойлик боласининг йиғисига чидолмаган эркак оғзига пайпоқ тиқиб ўдириб қўйди!Навоийдаги даҳшат: 6 ойлик боласининг йиғисига чидолмаган эркак оғзига пайпоқ тиқиб ўдириб қўйди!Бугун, 17:40Барча буржлар учун ҳафталик хабар: Пул, ўз-ўзини қадрлаш ва янги имкониятларБарча буржлар учун ҳафталик хабар: Пул, ўз-ўзини қадрлаш ва янги имкониятларБугун, 17:33Тошкентда шубҳали 176 килограмм гўшт йўқ қилиндиТошкентда шубҳали 176 килограмм гўшт йўқ қилиндиБугун, 15:36Ўзбекистонда қарийб уч тонна гиёҳванд модда йўқ қилиндиЎзбекистонда қарийб уч тонна гиёҳванд модда йўқ қилиндиБугун, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди