Афғонистондаги кучли зилзила Ўзбекистоннинг 12 ҳудудида сезилди
27 июнь куни Тошкент вақти билан соат 18:34 да Ўзбекистоннинг аксарият ҳудудларида ер силкиниши сезилди.
Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ҳузуридаги Сейсмопрогностик мониторинг маркази маълумотига кўра, зилзила эпицентри Афғонистоннинг Бадахшон ҳудудида, Тошкентдан 499 километр жанубий-шарқда жойлашган.
Зилзиланинг магнитудаси 6,8 ни ташкил этган. Ер силкиниши 224 километр чуқурликда қайд этилган. Эпицентр координаталари 36,84 шимолий кенглик ва 70,19 шарқий узунликка тўғри келади.
Силкиниш энг кучли Сурхондарё вилоятида сезилиб, 4–5 баллни ташкил этган. Фарғона, Жиззах, Самарқанд, Сирдарё ва Қашқадарё вилоятларида зилзила кучи 4 баллга етган.
Андижон ва Наманган вилоятларида 3–4 балл, Тошкент вилояти ҳамда Тошкент шаҳрида 2–3 балл, Навоий ва Бухоро вилоятларида эса 2 балллик силкиниш қайд этилган.
Ҳозирча зилзила оқибатида жабрланганлар ёки вайронагарчиликлар ҳақида расмий маълумот берилмади.
…