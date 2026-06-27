Тошкентда шубҳали 176 килограмм гўшт йўқ қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Шайхонтоҳур тумани Санепидқўмита мутахассислари озиқ-овқатдан заҳарланиш ҳолатларининг олдини олиш мақсадида «Эски Жува» деҳқон бозорида рейд ўтказди.
Мониторинг давомида бозор автотураргоҳида 176 килограмм музлатилган мол гўшти аниқланган. Маҳсулот қора полиэтилен пакетларда сақланган бўлиб, унга тегишли ветеринария ҳужжатлари бўлмаган. Шунингдек, гўштни сақлашда санитария талабларига риоя қилинмаган.
Аҳоли саломатлиги учун эҳтимолий хавф туғдириши сабабли мазкур гўшт савдо муомаласидан олиб қўйилган ва белгиланган тартибда йўқ қилинган.
Текширув якунларига кўра, озиқ-овқат маҳсулотларини ташиш ва сақлаш қоидалари билан боғлиқ яна олтита қоидабузарлик аниқланган. Масъул шахсларга нисбатан маъмурий баённомалар расмийлаштирилган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…