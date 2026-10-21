Ўзбекистондаги жуфтлик 400 долларга камтарона тўй ўтказди (видео)
Ўзбекистондаги келин-куёвнинг камхарж тўйи ижтимоий тармоқларда эътибор қозонди. Тарқалган маълумотларга кўра, жуфтлик ҳаётидаги муҳим кунлардан бирини кафеда нишонлаб, маросим учун жами 400 доллар сарфлаган.
Кўп сонли меҳмонлар иштирокидаги дабдабали тўй ўрнига улар камтарона маросимни танлаган. Бу эса тўйни чиройли ўтказиш учун албатта катта маблағ сарфлаш шартми, деган саволни яна бир бор кун тартибига олиб чиқди.
Ўзбекистонда тўйлар кўпинча кенг доирада, қариндошлар, дўстлар ва яқинлар иштирокида нишонланади. Шу боис камхарж маросимлар ҳам жамоатчилик эътиборини тортиши мумкин.
Аслида, оилавий ҳаётнинг мустаҳкамлиги тўйга сарфланган маблағ билан эмас, балки жуфтликнинг ўзаро ҳурмати, ишончи ва бир-бирини қўллаб-қувватлаши билан белгиланади. Ҳар бир оила ўз имконияти ва хоҳишидан келиб чиқиб, ўзи учун муносиб маросим шаклини танлаши мумкин.
Сиз ҳам 400 долларга тўй ўтказишга рози бўлармидингиз? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.
Изоҳлар 0
…