Тошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилди

·3·Жамият
Тошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилди

Ўзбекистон пойтахтидаги энг ҳашаматли меҳмонхоналардан бири — «Marriott Hotel Tashkent» Марказий Осиё сиёсий ва бизнес элитасининг шов-шувли тўйига мезбонлик қилди. Қирғизистон божхона хизмати собиқ раиси ўринбосари, минтақада катта резонанс келтириб чиқарган коррупция ишлари бўйича танилган Райимбек Матраимовнинг ўғли Аймен ўз никоҳ оқшомини Тошкентда нишонлади. Қирғизистон оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, тадбирда икки давлатнинг нуфузли сиёсатчилари ва йирик тадбиркорлари иштирок этган бўлиб, никоҳ орқали Қирғизистон ва Қозоғистоннинг энг бадавлат оилалари қуда тутинди. Оқшомда Россия эстрадасининг қироли Филипп Киркоров, Люся Чеботина ва қозоғистонлик хонанда Раимнинг куйлаши тадбир кўламини янада оширди. Хўш, Матраимовлар оиласи қайси йирик нефть магнати билан қариндош бўлди, нега тўй айнан Тошкентда ўтказилди ва бундай дабдабали маросим учун қанча маблағ сарфланган? Мақола охирида эса — Райимбек Матраимовнинг қамоқдан озод этилиш тарихи ва ушбу тўй атрофидаги очиқланган молиявий тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.

Тошкентдаги олий даражадаги давра: Матраимов ва Марабаевлар иттифоқи

30 август куни пойтахт марказидаги меҳмонхонада бўлиб ўтган никоҳ тўйи минтақа элитасини бир даврага тўплади:

  • Қозоғистон нефть элитаси билан қудалик: Собиқ қирғиз мулозимининг ўғли Аймен Қозоғистоннинг таниқли нефть магнати ва йирик тадбиркори Жакып Марабаевнинг набирасига уйланди;

  • Нуфузли меҳмонлар таркиби: Маросимда Қирғизистоннинг таниқли сиёсатчилари, депутатлари ва йирик тадбиркорлари кўриниш берди;

  • Юлдузли концерт дастури: Тўй меҳмонларини Россия поп-эстрадаси юлдузлари Люся Чеботина ва Филипп Киркоров ҳамда қозоқ эстрадасининг таниқли юлдузи Раим ўз хит қўшиқлари билан хушнуд этишди;

  • Медиа эътиборидан қочиш: Экспертлар ва журналистларнинг тахминига кўра, оила Бишкекда ортиқча шов-шув ва эътирозлар кўтарилмаслиги учун тўй манзили сифатида айнан Тошкентни танлаган, аммо тадбир барибир ОАВ нишонига айланиб, «йил тўйи» мақомини олди.

«Бу шунчаки оддий тўй эмас, балки Марказий Осиёнинг энг бой ва таъсир доирасига эга икки сулоласининг бирлашишидир», — дея ёзмоқда воқеани ёритган қирғиз нашрлари.

Филипп Киркоровнинг камида 100 минг евролик гонорари ва оқшом харажатлари

Дабдабали тўй харажатларининг умумий суммаси расман очиқланмаган бўлса-да, таклиф этилган артистлар нархи тадбир кўламини яққол кўрсатиб турибди:

  • Киркоровнинг чет элдаги нархи: Мусиқа бозори таҳлилчиларига кўра, Филипп Киркоровнинг Россиянинг ўзидаги шахсий байрамларда чиқиш нархи камида 100 минг еврони ташкил этади, хорижий давлатларга, хусусан Тошкентга ташриф эса бундан анча қимматга тушади;

  • Люся Чеботина ва Раим: Бундан ташқари, ҳозирда Россия чартларида етакчилик қилаётган Люся Чеботина ва Қозоғистоннинг талабгир юлдузи Раимнинг тўй хизмати, авиапарвозлари ҳамда VIP-талаблари умумий харажатларни юзлаб минг долларга оширган;

  • Marriott ҳашамати: Пойтахтнинг энг қимматбаҳо залини безатиш ва юқори мартабали меҳмонларни жойлаштириш учун кетган маблағлар ҳам рекорд даражада бўлгани тахмин қилинмоқда.

Матраимовнинг 200 миллион долларлик озодлиги ва сиёсий фони

Жамоатчиликни ҳайратга солган энг катта жиҳат — ушбу тўйни уюштирган собиқ амалдорнинг яқин ўтмишдаги жиноий ва суд ишларидир:

  • Божхонадаги коррупция иши: Райимбек Матраимов Қирғизистон Давлат божхона хизмати раиси ўринбосари лавозимида ишлаган даврида йирик коррупция схемаларига алоқадорликда айбланган эди;

  • Илк суд ва жарима: 2021 йилда суд уни айбдор деб топган, у давлат бюджетига 2 миллиард сом зарарни қоплаб бергач, бор-йўғи 260 минг сомлик рамзий жарима билан қутулиб қолган;

  • 200 миллион долларлик активлар: 2024 йилда Матраимов яна терговга тортилди ва Қирғизистон МХХК раҳбари Камчыбек Ташиевнинг расмий баёнотига кўра, у давлат фойдасига қарийб 200 миллион долларлик мулк ва активларини топширганидан сўнг тергов ҳибсхонасидан (СИЗО) озод қилинган.

Минтақавий элитанинг янги нуфуз маркази

Тошкентда бўлиб ўтган ушбу тўй Марказий Осиёдаги йирик сиёсий ва молиявий оилаларнинг чегара билмас алоқалари нақадар чуқур эканини яна бир бор исботлади. Бир неча ой муқаддам давлатга юзлаб миллион долларлик бойликларини топшириб ҳибсдан чиққан собиқ амалдорнинг бу қадар қисқа вақт ичида қўшни давлат пойтахтида дунё эстрадаси юлдузлари иштирокида қиролларга хос тўй ўтказиши жамоатчилик орасида катта саволларни келтириб чиқармоқда. Шу билан бирга, Тошкентнинг сўнгги йилларда халқаро даражадаги энг ҳашаматли тадбирлар, юқори доирадаги меҳмонлар ва бизнес мулоқотлари учун минтақанинг марказий майдонига айланиб бораётгани бундай катта тўйлар учун Ўзбекистон танланишининг асосий сабабларидан бири бўлиб хизмат қилмоқда.

Сизнингча, давлатга миллионлаб долларлик зарарни қоплаб, қамоқдан чиққан собиқ мулозимларнинг бундай очиқ ва дабдабали тўйлар ўтказиши жамиятда коррупцияга қарши курашга бўлган ишончга қандай таъсир қилади? Хорижий юлдузларни таклиф этиб, миллионларни сарфлаш ҳақиқий бойлик белгисими ёки кўз-кўз қилиш? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақада шов-шув бўлаётган ушбу тўй таҳлилини яқинларингиз ҳамда дўстларингизга улашинг!

КоррупцияТўйМарриотт ТошкентКиргизстанҚозоғистонЭстрадаХалқаро тўй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чорвоқда чўкиб кетган ота ва икки ўғилдан иккинчисининг жасади топилдиЧорвоқда чўкиб кетган ота ва икки ўғилдан иккинчисининг жасади топилдиБугун, 14:08Юнусободда жанжаллашган ўқувчиларнинг ота-оналарига чора кўрилдиЮнусободда жанжаллашган ўқувчиларнинг ота-оналарига чора кўрилдиБугун, 13:27Қамашида уй бекаси китоб ўқиб, 50 миллион сўм ютдиҚамашида уй бекаси китоб ўқиб, 50 миллион сўм ютдиБугун, 11:19Тошкентда Германиядан келган посилкадан 4 кг наркотик топилдиТошкентда Германиядан келган посилкадан 4 кг наркотик топилдиБугун, 10:38Тошкентда интернет-наркодўконнинг 14 нафар «закладчик»и ушландиТошкентда интернет-наркодўконнинг 14 нафар «закладчик»и ушландиБугун, 10:3510 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?10 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?Бугун, 08:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари