Тошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилди
Ўзбекистон пойтахтидаги энг ҳашаматли меҳмонхоналардан бири — «Marriott Hotel Tashkent» Марказий Осиё сиёсий ва бизнес элитасининг шов-шувли тўйига мезбонлик қилди. Қирғизистон божхона хизмати собиқ раиси ўринбосари, минтақада катта резонанс келтириб чиқарган коррупция ишлари бўйича танилган Райимбек Матраимовнинг ўғли Аймен ўз никоҳ оқшомини Тошкентда нишонлади. Қирғизистон оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, тадбирда икки давлатнинг нуфузли сиёсатчилари ва йирик тадбиркорлари иштирок этган бўлиб, никоҳ орқали Қирғизистон ва Қозоғистоннинг энг бадавлат оилалари қуда тутинди. Оқшомда Россия эстрадасининг қироли Филипп Киркоров, Люся Чеботина ва қозоғистонлик хонанда Раимнинг куйлаши тадбир кўламини янада оширди. Хўш, Матраимовлар оиласи қайси йирик нефть магнати билан қариндош бўлди, нега тўй айнан Тошкентда ўтказилди ва бундай дабдабали маросим учун қанча маблағ сарфланган? Мақола охирида эса — Райимбек Матраимовнинг қамоқдан озод этилиш тарихи ва ушбу тўй атрофидаги очиқланган молиявий тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
Тошкентдаги олий даражадаги давра: Матраимов ва Марабаевлар иттифоқи
30 август куни пойтахт марказидаги меҳмонхонада бўлиб ўтган никоҳ тўйи минтақа элитасини бир даврага тўплади:
Қозоғистон нефть элитаси билан қудалик: Собиқ қирғиз мулозимининг ўғли Аймен Қозоғистоннинг таниқли нефть магнати ва йирик тадбиркори Жакып Марабаевнинг набирасига уйланди;
Нуфузли меҳмонлар таркиби: Маросимда Қирғизистоннинг таниқли сиёсатчилари, депутатлари ва йирик тадбиркорлари кўриниш берди;
Юлдузли концерт дастури: Тўй меҳмонларини Россия поп-эстрадаси юлдузлари Люся Чеботина ва Филипп Киркоров ҳамда қозоқ эстрадасининг таниқли юлдузи Раим ўз хит қўшиқлари билан хушнуд этишди;
Медиа эътиборидан қочиш: Экспертлар ва журналистларнинг тахминига кўра, оила Бишкекда ортиқча шов-шув ва эътирозлар кўтарилмаслиги учун тўй манзили сифатида айнан Тошкентни танлаган, аммо тадбир барибир ОАВ нишонига айланиб, «йил тўйи» мақомини олди.
«Бу шунчаки оддий тўй эмас, балки Марказий Осиёнинг энг бой ва таъсир доирасига эга икки сулоласининг бирлашишидир», — дея ёзмоқда воқеани ёритган қирғиз нашрлари.
Филипп Киркоровнинг камида 100 минг евролик гонорари ва оқшом харажатлари
Дабдабали тўй харажатларининг умумий суммаси расман очиқланмаган бўлса-да, таклиф этилган артистлар нархи тадбир кўламини яққол кўрсатиб турибди:
Киркоровнинг чет элдаги нархи: Мусиқа бозори таҳлилчиларига кўра, Филипп Киркоровнинг Россиянинг ўзидаги шахсий байрамларда чиқиш нархи камида 100 минг еврони ташкил этади, хорижий давлатларга, хусусан Тошкентга ташриф эса бундан анча қимматга тушади;
Люся Чеботина ва Раим: Бундан ташқари, ҳозирда Россия чартларида етакчилик қилаётган Люся Чеботина ва Қозоғистоннинг талабгир юлдузи Раимнинг тўй хизмати, авиапарвозлари ҳамда VIP-талаблари умумий харажатларни юзлаб минг долларга оширган;
Marriott ҳашамати: Пойтахтнинг энг қимматбаҳо залини безатиш ва юқори мартабали меҳмонларни жойлаштириш учун кетган маблағлар ҳам рекорд даражада бўлгани тахмин қилинмоқда.
Матраимовнинг 200 миллион долларлик озодлиги ва сиёсий фони
Жамоатчиликни ҳайратга солган энг катта жиҳат — ушбу тўйни уюштирган собиқ амалдорнинг яқин ўтмишдаги жиноий ва суд ишларидир:
Божхонадаги коррупция иши: Райимбек Матраимов Қирғизистон Давлат божхона хизмати раиси ўринбосари лавозимида ишлаган даврида йирик коррупция схемаларига алоқадорликда айбланган эди;
Илк суд ва жарима: 2021 йилда суд уни айбдор деб топган, у давлат бюджетига 2 миллиард сом зарарни қоплаб бергач, бор-йўғи 260 минг сомлик рамзий жарима билан қутулиб қолган;
200 миллион долларлик активлар: 2024 йилда Матраимов яна терговга тортилди ва Қирғизистон МХХК раҳбари Камчыбек Ташиевнинг расмий баёнотига кўра, у давлат фойдасига қарийб 200 миллион долларлик мулк ва активларини топширганидан сўнг тергов ҳибсхонасидан (СИЗО) озод қилинган.
Минтақавий элитанинг янги нуфуз маркази
Тошкентда бўлиб ўтган ушбу тўй Марказий Осиёдаги йирик сиёсий ва молиявий оилаларнинг чегара билмас алоқалари нақадар чуқур эканини яна бир бор исботлади. Бир неча ой муқаддам давлатга юзлаб миллион долларлик бойликларини топшириб ҳибсдан чиққан собиқ амалдорнинг бу қадар қисқа вақт ичида қўшни давлат пойтахтида дунё эстрадаси юлдузлари иштирокида қиролларга хос тўй ўтказиши жамоатчилик орасида катта саволларни келтириб чиқармоқда. Шу билан бирга, Тошкентнинг сўнгги йилларда халқаро даражадаги энг ҳашаматли тадбирлар, юқори доирадаги меҳмонлар ва бизнес мулоқотлари учун минтақанинг марказий майдонига айланиб бораётгани бундай катта тўйлар учун Ўзбекистон танланишининг асосий сабабларидан бири бўлиб хизмат қилмоқда.
Сизнингча, давлатга миллионлаб долларлик зарарни қоплаб, қамоқдан чиққан собиқ мулозимларнинг бундай очиқ ва дабдабали тўйлар ўтказиши жамиятда коррупцияга қарши курашга бўлган ишончга қандай таъсир қилади? Хорижий юлдузларни таклиф этиб, миллионларни сарфлаш ҳақиқий бойлик белгисими ёки кўз-кўз қилиш? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақада шов-шув бўлаётган ушбу тўй таҳлилини яқинларингиз ҳамда дўстларингизга улашинг!
…