"Капалагим” 3 кунда 1 миллиондан ошди — Ойбек ва Нигора мухлислар эътиборида (видео)
Хонандалар Ойбек ва Нигора мухлисларига янги “Капалагим” таронасини тақдим этди. 12 октябрь куни YouTube каналига жойланган қўшиқ қисқа вақт ичида тингловчилар эътиборини қозонишга улгурди.
“Капалагим” таронаси мухлислар томонидан илиқ кутиб олинди ва кўплаб ижобий изоҳларга сабаб бўлди. Тарона YouTube'га жойланганидан кейин уч кун ичида 1 миллиондан ортиқ кўриш тўплади.
Янги тарона хонандаларнинг мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотиб, қисқа фурсатда кенг аудитория эътиборига тушди.
Изоҳлар 0
…