«Ўзимни жинниликка солиб яшаяпман» — Нигора Каримбоева (видео)
Актриса Нигора Каримбоева ижтимоий тармоқдаги видеомурожаати орқали ҳаётга муносабати ўзгаргани, энди кўп нарсаларга бефарқроқ қарашни бошлагани ҳақида сўзлаб берди. Унинг айтишича, ўзини гўёки «жинниликка солиб» яшаш анча қулай экан.
«Жинниликка солиб яшаяпман ўзимни. Лекин жуда ҳам қулай вариант экан. Умуман асабийлашмайман, ҳеч нарсани ўйламайман, ўзим билан ўзим бандман. Худога шукр. Энг қизиғи, кимдир кимнидир ғийбат қилса ёки ўзимга нисбатан қандайдир ёқимсиз гап айтса, “Вой, шунақа бўпдими? Шунақа бўлиб қолибдими?” деб, “Майли”, деб қўядиган бўлдим.
Тўғрисини айтсам, бу энг зўр вариантлардан бири экан. Нега олдин бундай қилмаганман? Бир умр ҳамма билан курашиб, ўзимча адолатли аёл бўлишга ҳаракат қилганман. Шунчаки, “Вой, шунақа эканми?” деб яшаш керак экан», — деди актриса.
Шунингдек, Нигора Каримбоева кузатувчиларига ҳам мурожаат қилиб, улардан ҳаётда қандай йўл тутишларини сўради.
«Сиз-чи? Сиз қандай яшайсиз? Ўзингизни жинниликка соласизми? Ҳеч бўлмаса, баъзида?» — дея савол берди у.
Актрисанинг бу фикрлари кузатувчилари орасида ҳам қизиқиш уйғотди. Изоҳларда кўпчилик ҳар бир гапга эътибор беравермаслик, ортиқча асабийлашмасдан, ўз ҳаёти билан яшаш ҳақиқатан ҳам тўғри йўл эканини таъкидламоқда.
Сиз Нигора Каримбоеванинг фикрларига қўшиласизми? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.
Изоҳлар 0
…