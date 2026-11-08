«Ўзимни жинниликка солиб яшаяпман» — Нигора Каримбоева (видео)

·31·Маданият
«Ўзимни жинниликка солиб яшаяпман» — Нигора Каримбоева (видео)

Актриса Нигора Каримбоева ижтимоий тармоқдаги видеомурожаати орқали ҳаётга муносабати ўзгаргани, энди кўп нарсаларга бефарқроқ қарашни бошлагани ҳақида сўзлаб берди. Унинг айтишича, ўзини гўёки «жинниликка солиб» яшаш анча қулай экан.

«Жинниликка солиб яшаяпман ўзимни. Лекин жуда ҳам қулай вариант экан. Умуман асабийлашмайман, ҳеч нарсани ўйламайман, ўзим билан ўзим бандман. Худога шукр. Энг қизиғи, кимдир кимнидир ғийбат қилса ёки ўзимга нисбатан қандайдир ёқимсиз гап айтса, “Вой, шунақа бўпдими? Шунақа бўлиб қолибдими?” деб, “Майли”, деб қўядиган бўлдим.

Тўғрисини айтсам, бу энг зўр вариантлардан бири экан. Нега олдин бундай қилмаганман? Бир умр ҳамма билан курашиб, ўзимча адолатли аёл бўлишга ҳаракат қилганман. Шунчаки, “Вой, шунақа эканми?” деб яшаш керак экан», — деди актриса.

Шунингдек, Нигора Каримбоева кузатувчиларига ҳам мурожаат қилиб, улардан ҳаётда қандай йўл тутишларини сўради.

«Сиз-чи? Сиз қандай яшайсиз? Ўзингизни жинниликка соласизми? Ҳеч бўлмаса, баъзида?» — дея савол берди у.

Актрисанинг бу фикрлари кузатувчилари орасида ҳам қизиқиш уйғотди. Изоҳларда кўпчилик ҳар бир гапга эътибор беравермаслик, ортиқча асабийлашмасдан, ўз ҳаёти билан яшаш ҳақиқатан ҳам тўғри йўл эканини таъкидламоқда.

Сиз Нигора Каримбоеванинг фикрларига қўшиласизми? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

Нигора КаримбоеваЎзбек актрисалариИжтимоий тармоқлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ойгул Абдураҳмонова актрисаликдан аввал ким бўлиб ишлаган? (видео)Ойгул Абдураҳмонова актрисаликдан аввал ким бўлиб ишлаган? (видео)22 октябр 22:11Нигора туғилган кунини нишонламоқда: турмуш ўртоғи уни ҳайратда қолдирди (видео)Нигора туғилган кунини нишонламоқда: турмуш ўртоғи уни ҳайратда қолдирди (видео)12 сентябр 18:00"Капалагим” 3 кунда 1 миллиондан ошди — Ойбек ва Нигора мухлислар эътиборида (видео)"Капалагим” 3 кунда 1 миллиондан ошди — Ойбек ва Нигора мухлислар эътиборида (видео)16 октябр 16:33Луиза Расулова Саида Мирзиёевага мурожаат қилди: "Ўз уйимда қўрқувда яшаяпман" (видео)Луиза Расулова Саида Мирзиёевага мурожаат қилди: "Ўз уйимда қўрқувда яшаяпман" (видео)13 сентябр 11:16Ойбек ва Нигоранинг тўйида 5 нафар фарзанди бўлишини тилаган ижодкор ким?Ойбек ва Нигоранинг тўйида 5 нафар фарзанди бўлишини тилаган ижодкор ким?4 июн 22:51Хонанда Нигора янги йўналишда: Ўзбекистон терма жамоаси учун махсус мурожаат!Хонанда Нигора янги йўналишда: Ўзбекистон терма жамоаси учун махсус мурожаат!19 июн 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди