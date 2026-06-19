Хонанда Нигора янги йўналишда: Ўзбекистон терма жамоаси учун махсус мурожаат!
Сўнгги кунларда хонанда Нигора ўз ижодий фаолиятида янги йўналишга эътибор қаратгани билан мухлислар эътиборини тортди. Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалаётган видеолар орасида Ўзбекистон миллий терма жамоасини қўллаб-қувватлашга бағишланган контентлар ҳам оммалашиб бормоқда.
Шу жараёнда хонанда Нигора ҳам фаол иштирок этиб, терма жамоага бўлган қўллаб-қувватловини билдириб ўтди. Унинг бу ташаббуси мухлислар томонидан ижобий кутиб олиниб, ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда.
Хонанда ўзининг изоҳида мухлисларга мурожаат қилиб шундай ёзган:
“Ўзбекистон олға, бўшашмаймиз. Ҳисоб неччи-неччи бўлади деб ўйлайсизлар, комментларда ёзиб қолдиринглар.”
Мазкур пост тез орада кўплаб фойдаланувчилар томонидан баҳам кўрилиб, турли фикрлар ва башоратлар билдирилишига сабаб бўлди.
…