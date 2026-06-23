Тошкентда тезкор қутқарув: 3 киши омон қолди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
22 июн куни соат тахминан 18:30 ларда пойтахтнинг Миробод туманида фавқулодда ҳолат юз берди. “Ойбек” МФЙ, Тарас Шевченко кўчасида жойлашган қурилиш объектида 3 нафар ишчи ер ости қисмига бўёқлаш ишлари учун тушган.
Иш жараёнида бўёқдан ажралиб чиққан заҳарли ҳид сабаб уларнинг аҳволи кескин оғирлашган.
Воқеа ҳақида “112” тизими орқали хабар келиб тушиши билан Тошкент шаҳар Фавқулодда вазиятлар бошқармаси қутқарувчилари зудлик билан воқеа жойига етиб борди.
Қутқарувчиларнинг тезкор ва аниқ ҳаракатлари натижасида фуқаролар чуқурдан олиб чиқилиб, уларга биринчи тиббий ёрдам кўрсатилди.
Шундан сўнг жабрланганлар тез тиббий ёрдам ходимларига топширилди. Олиб борилган самарали қутқарув ишлари туфайли 3 нафар инсоннинг ҳаёти сақлаб қолинди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…