Нигора туғилган кунини нишонламоқда: турмуш ўртоғи уни ҳайратда қолдирди (видео)
Хонанда Нигора бугун, 12 сентябрь куни таваллуд айёмини нишонламоқда. Санъаткор Instagram саҳифасида туғилган куни муносабати билан турмуш ўртоғи Ойбек томонидан кутилмаган совға қилинганини маълум қилди.
Хонанда совға акс этган видеони саҳифасига жойлаб, унда болаликдаги орзуларидан бири амалга ошганини айтди.
“Кичкина қизалоқ эрталаб кўзини очганида айнан шуни орзу қиларди. Бугун шу ичимдаги қизалоқ ўз орзусига эришди. Уни севган ёри унинг орзусини амалга оширди. Адажониси, борлигингизга шукур. Раҳмат, сизни яхши кўраман.
Ҳаётимнинг энг гўзал лаҳзаларини яшамоқдаман, алҳамдулиллаҳ. Ҳамма ҳавас қилганларга ҳам насиб этсин. Бу биринчи кутилмаган совға эди. Иккинчисини кечга қўяман, у ҳам жуда антиқа бўлди. Кутинглар, ҳайратда қолдим. Ҳаммага гўзал табриклар учун ташаккур”, — дея ёзган Нигора.
Хонанданинг мухлислари ҳам унинг туғилган кунини эътиборсиз қолдирмай, изоҳларда самимий табрик ва илиқ тилакларини йўлламоқда.
…