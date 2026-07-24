Мадина Тожибоева ва Узтим хонадонида шодиёна: улар ўғлининг исмини барчага эълон қилишди!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Мадина Тожибоева ва Узтим хонадонида қувончли кунлар давом этмоқда. Аввалроқ ижтимоий тармоқларда Мадина ўғил фарзандли бўлгани ҳақида хабар берилган эди. Кўпчиликни қизиқтирган чақалоқнинг исми ҳам энди маълум бўлди. Ота-она фарзандига Миран деб исм қўйган.
Мадина Тожибоевани чақалоғи билан кутиб олиш маросимига алоҳида тайёргарлик кўрилди. Хонадон ва тадбир жойи «Миран» ёзуви туширилган безаклар билан безатилди. Она ва болани кутиб олиш учун Ойбек ва Нигора ҳамда оиланинг бошқа яқинлари борди.
Маросимдан олинган сурат ва видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалгач, мухлислар оилани фарзандли бўлгани билан табриклашди. Кузатувчилар Миран исмини чиройли танлов деб баҳолаб, чақалоққа соғлиқ, узоқ умр ва бахт тилади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…