“Қўйни ечинтирган Шаҳноза”- актриса Шаҳноза Ҳожимуродованинг кутилмаган қассобчилик қобилияти ҳақида

·61·Маданият
“Қўйни ечинтирган Шаҳноза”- актриса Шаҳноза Ҳожимуродованинг кутилмаган қассобчилик қобилияти ҳақида

Актриса Шаҳноза Ҳожимуродованинг ноодатий қобилияти ҳақида билармидингиз? Маълум бўлишича, санъаткор нафақат актёрлик, балки қассобчилик борасида ҳам етарлича тажрибага эга.

Актриса бу ҳақда “Омон-омон” кўрсатувида сўзлаб берди. Унинг айтишича, оиласида қассобчилик билан шуғулланганлар бўлмаган, бироқ у болалигидан қўй сўйиладиган пайтларда отасига ёрдам бериб келган.

“Қонимизда ҳеч ким қассоб эмас. Лекин қассобчилик қиламан. Болалигимиздан уйимизда қўй сўйилганида дадам менга қўйнинг бошини олиб берарди. Мен эса терисига тўртта чўп тиқиб, бошидан ҳасип, оёғидан холодес тайёрлаганман”, — дея эслайди актриса.

Кўрсатув давомида Шаҳноза Ҳожимуродовадан ушбу қобилияти акс этган видео тарқалгач, унга қўй сўйиб бериш бўйича мурожаатлар келиб тушган-тушмагани ҳам сўралди.

Актрисанинг таъкидлашича, видеодан кейин бундай таклифлар жуда кўпайган. “Жуда кўп. ъҚўйимизни сўйиб беринғ, деб интернетда роса ёзишяпти”, — дея жавоб берди у.

Шу тариқа, актрисанинг болаликдан орттирган тажрибаси ижтимоий тармоқларда ҳам қизиқиш уйғотиб, унга кутилмаган таклифлар келишига сабаб бўлган.

Шаҳноза Ҳожимуродовқоссобчиликқўй соёиб беришинтернет видео
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўқувчи қушнинг мукаммал “осилма қасри” қандай қурилади? (видео)Тўқувчи қушнинг мукаммал “осилма қасри” қандай қурилади? (видео)17 октябр 21:30Нигериялик йигит 4 метрлик ноёб велотранспортда шаҳар кўчаларини забт этди (видео)Нигериялик йигит 4 метрлик ноёб велотранспортда шаҳар кўчаларини забт этди (видео)17 октябр 17:00Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдирРекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир10 октябр 14:03Актёр Мусулмон Юнусов Шаҳноза Мирзиёевага мурожаат қилди (видео)Актёр Мусулмон Юнусов Шаҳноза Мирзиёевага мурожаат қилди (видео)3 сентябр 14:22Зуля роли юлдузи Барчин Ғофурова ҳаётидаги оғир синовлар ҳақида сўзлаб бердиЗуля роли юлдузи Барчин Ғофурова ҳаётидаги оғир синовлар ҳақида сўзлаб берди2 май 20:00Айсанем Юсупова: “Мен жуда ҳам уй қизиман” (видео)Айсанем Юсупова: “Мен жуда ҳам уй қизиман” (видео)8 сентябр 16:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда