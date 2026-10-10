Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Болливуднинг машҳур актрисаси Рекха ўзининг актёрлик маҳорати ва мафтункор қиёфасидан ташқари, сирли шахсий ҳаёти билан ҳам кўпчилик эътиборини қозонган. Амитабҳ Баччан билан боғлиқ муҳаббат қиссаси, отасининг уни болалигида ташлаб кетиши ва миллионер турмуш ўртоғининг фожиали ўлими актриса ҳаётининг энг кўп муҳокама қилинган саҳифаларидан ҳисобланади. Шунга қарамай, у санъатда ўз ўрнини сақлаб қолишга муваффақ бўлган.
Болаликдан Болливуд юлдузлигигача
Рекханинг асл исми Бҳанурекха Ганешан бўлиб, у 1954 йил 10 октябрда Ҳиндистоннинг Мадрас шаҳрида, ҳозирги Ченнайда туғилган. Отаси актёр Жемини Ганешан, онаси эса телугу фильмларида суратга тушган актриса Пушпавалли эди. Ота-онаси расмий никоҳдан ўтмагани сабабли Жемини Ганешан қизини узоқ вақт ўз фамилиясига олмаган. Кейинчалик эса оиласини ташлаб кетган.
Болалигида стюардесса бўлишни орзу қилган Рекха онасининг илтимоси билан 12 ёшида кино оламига қадам қўйди. Унинг актёрлик қобилияти продюсерлар эътиборини тезда тортди. 14 ёшида эса кино фаолиятига жиддий эътибор қаратиш учун мактабни ташлади.
Дастлабки ролларида актриса ташқи кўриниши ва вазни учун танқидларга учради. Бироқ бу уни ортга чекинтирмади: Рекха ёга билан шуғуллана бошлади ва ўз устида ишлашда давом этди. 1969 йилга келиб ҳинд тилини ўрганиб, Болливудда талабгир актрисалардан бирига айланди.
Унинг ёшлик даври осон кечмаган. Тенгдошлари ўқиб, дам олаётган бир пайтда Рекха кастингларда қатнашиб, фильмларда суратга тушарди. У суратга олиш жараёнидаги оғир шароитлар, ёқимсиз овқатлар ва кўплаб либос-тақинчоқлар сабаб юзага келган аллергиядан ҳам азият чеккан.
Актрисага шуҳрат келтирган фильмлар
Рекха турли жанрлардаги кўплаб фильмларда иштирок этган. 1981 йилда намойиш этилган «Чўри» фильмида у оилани бузган аёл — Тара образини яратди. 1988 йилда эса режиссёр Ракеш Рошаннинг «Қасос ўти» фильмида Арти ролини ижро этди. Айрим саҳналарда гримсиз суратга тушишга ҳам рози бўлган актриса иштирокидаги ушбу картина Австралиянинг «Эдемга қайтиш» сериали асосида ишлангани айтилади.
«Севги тузоғи» фильмида Рекха Митхун Чакраборти, Мандакини, Амрит Пал ва Житендра каби юлдузлар билан бирга суратга тушган. «Ўйин ичра ўйин» фильми ҳам унинг машҳур ишларидан бирига айланди. Қизиғи, ундаги роль аввал Димпл Кападияга таклиф қилинган, аммо у рад этган.
2003 йилда Рекха «Биз ёлғиз эмасмиз» фантастик фильмида Сония Меҳра образини гавдалантирди. 2006 йилда эса инсоннинг ўзига хослиги ва иродаси ҳақидаги «Раққоса» драмасида иштирок этди.
Мазкур фильмдан кейин актриса бир муддат экранларда кўринмади. 2010 йилда Хема Малини ва Риши Капур билан бирга «Чегарасиз севги» фильмида суратга тушди, бироқ картина прокатда муваффақият қозона олмади. Шу йили Рекха «Падма Шри» мукофоти билан тақдирланди. 2012 йилда эса Ҳиндистон парламентининг юқори палатаси — Ражя Сабҳа аъзоси этиб тайинланиб, у ерда олти йил фаолият юритди.
Кейинги йилларда актриса кино оламига қайтишга ҳаракат қилди. У «Қарамлик» фильми учун шартнома имзолаган бўлса-да, номаълум сабабларга кўра суратга олиш майдончасини тарк этди. 2014 йилда «Супербуви», 2015 йилда «Шамитабх» фильмларида кўринди. «Шамитабх»да эса ўзини гавдалантирди. 2018 йилда «МЛА» комедиясида иккинчи даражали ролни ижро этди.
Амитабҳ Баччан билан муҳаббат қиссаси
Рекханинг шахсий ҳаёти ҳақидаги муҳокамалар ёшлигидан бошланган. У дастлаб продюсер Меҳбуб Хоннинг асраб олинган ўғли Сажид Хон билан муносабатда бўлган. Сажид Ғарбдаги фильмларда иштирок этиб, ўсмирлар орасида машҳурликка эришганди. Бироқ уларнинг банд иш жадвали муносабатларининг узоқ давом этишига тўсқинлик қилган.
Кейинчалик Рекха Митхун Чакрабортига нисбатан ҳам ҳис-туйғулари бўлганини тан олган. Ўша вақтда актёр Ёгита Балига уйланган эди.
Бироқ актрисанинг номи энг кўп Амитабҳ Баччан билан боғлиқ муносабатлари орқали тилга олинади. 1970-йилларнинг охирида улар ўртасида ишқий муносабат борлиги ҳақидаги гап-сўзлар кенг тарқалди. Амитабҳ ўша пайтда Жая Бҳадури билан оила қурган эди. Матбуотда Рекха ва Амитабҳнинг бирга юргани акс этган суратлар ҳам пайдо бўлиб турган.
Уларнинг муносабатлари бутун Ҳиндистонда қизғин муҳокама қилинди. Оммавий хабарларга кўра, Амитабҳ суратга олиш жараёнида оғир жароҳат олиб, олти кун комада ётганидан кейин Рекха билан алоқани узиб, оиласига қайтган.
Миллионер эрининг фожиали ўлими
1990 йилда Рекха тадбиркор Мукеш Агарвалга турмушга чиқди. Айтилишича, тўйдан олдин ҳам эркакда ўз жонига қасд қилишга мойиллик кузатилган. Рекха эса унга ёрдам беришга умид қилган.
Актриса АҚШда ишлаётган вақтда Мукеш бир неча бор ўз жонига қасд қилишга уринган ва уринишлардан бири унинг вафоти билан якунланган. У қолдирган хатда «Ҳеч кимни айблама» деб ёзилгани хабар қилинган.
Фожиадан кейин Рекха матбуотнинг қаттиқ танқидига учради. Айрим журналистлар уни «қора бева» деб атади. Кейинчалик актрисанинг «Ўйин ичра ўйин» фильмидаги ҳамкасби Акшай Кумар билан яқин муносабатда бўлгани ҳақида ҳам миш-мишлар тарқалди. Акшайнинг севгилиси Равина Тандон эса Рекхага уларнинг муносабатларига аралашмасликни сўрагани ҳақида хабарлар пайдо бўлди. Шундан кейин актрисанинг шахсий ҳаёти атрофидаги шов-шувлар бироз пасайди.
Рекханинг бугунги ҳаёти
Рекха ҳозирда Мумбайда яшайди. Маълумотларга кўра, унинг жияни Навид ва кўп йиллик ёрдамчиси, яқин дугонасига айланган котибаси Фарзона ҳам унга яқин инсонлар ҳисобланади. Актрисанинг бассейни ва боғи бўлган катта дала ҳовлиси бор.
У атроф-муҳитни муҳофаза қилишга ҳам қизиқади: томорқасини парваришлайди ва экологик акцияларда иштирок этади. 2023 йилда Vogue Arabia журнали муқоваси учун суратга тушиб, ўзининг ўзига хос услубини яна бир бор намойиш этди.
Рекха ҳақида қизиқарли маълумотлар
Рекха ва Бисважит Чаттержи иштирокидаги «Анжана Сафар» фильмидаги бўса саҳнаси цензура билан боғлиқ муаммоларга сабаб бўлган. Бу ҳолат картинанинг прокатга чиқишини кечиктирган. Саҳна акс этган сурат «Life» журналининг Осиё нашрида ҳам чоп этилган. Кейин Рекха фильмга алдов йўли билан жалб этилгани ҳақида омма олдида баёнот беришга мажбур бўлган.
Актриса ҳайвонларни яхши кўради. Бир пайтлар унинг уйида Писти лақабли кучукча яшаган ва Рекханинг эркатойига айланган.
Шунингдек, у жамоат ҳаётида ўз ўрнига эга аёлларни ҳурмат қилади. Унинг эътиборини қозонган шахслар орасида Ҳиндистоннинг собиқ бош вазири Индира Ганди ва америкалик телебошловчи Опра Уинфри бор.
Заргарлик буюмларидан Рекха асосан билагузукларни ёқтиради. Унинг гардеробида тилла ҳошиялар ва кашталар билан безатилган шифон сарилар ҳам алоҳида ўрин тутади.
Рекханинг ҳаёти шуҳрат, ижодий муваффақиятлар ва оғир шахсий синовлар билан кечган. Шунга қарамай, у Болливуднинг энг эсда қоларли юлдузларидан бири бўлиб қолмоқда. Унинг фильмлари, ўзига хос услуби ва сирли ҳаёти бугун ҳам мухлислар қизиқишини уйғотади.
Изоҳлар 0
…