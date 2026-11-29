2026 йилнинг топ-10 та энг гўзал актрисалари аниқланди
Ranker платформасида 2026 йилнинг энг гўзал ва жозибадор актрисалари рейтинги эълон қилинди. Ушбу рўйхатнинг ўзига хос жиҳати шундаки, ундаги барча натижалар фойдаланувчиларнинг овоз беришлари асосида шаклланади. Овоз бериш жараёни ҳали якунланмагани боис, актрисаларнинг рейтингдаги ўринлари кейинчалик ўзгариши ҳам мумкин.
Ranker талқинига кўра, америкалик актриса Ана де Армас рақибларини ортда қолдириб, энг жозибадор машҳур инсонлар рўйхатида биринчи ўринни эгаллади. Ундан кейинги поғоналардан Марго Робби ва Сидни Суини жой олди. Қуйида фойдаланувчилар энг кўп овоз берган актрисаларнинг топ-10 талиги билан танишиш мумкин.
1. Ана де Армас
Рақибларидан кўпроқ овоз тўплаган Ана де Армас рейтингнинг биринчи поғонасидан жой олди. Томошабинлар уни “Қинидан чиққан пичоқлар”, “Тиғ устида югурувчи 2049” ва “Жеймс Бонд” каби машҳур фильмлардаги роллари орқали яхши танишади. Актрисанинг нафақат гўзал қиёфаси, балки юксак маҳорати ва турли образларга тезда киришиб кетиш қобилияти ҳам мухлислар эътиборини қозонган. У ҳар бир ролида ўзини янги қиррадан намоён эта олади.
2. Марго Робби
“Барби” фильмидаги муваффақиятидан сўнг Марго Роббининг номи бутун дунё бўйлаб янада машҳур бўлди. Ҳатто анчадан бери кино томоша қилмайдиган инсонлар ҳам бугун актрисани яхши танийди. Унинг ёрқин ташқи кўриниши, ўзига хос услуби ва юлдузларга хос жозибаси Маргони бошқалардан ажратиб турадиган асосий жиҳатлардан ҳисобланади. Шу боис актриса рейтингда иккинчи ўринни эгаллагани ажабланарли эмас.
3. Сидни Суини
Учинчи ўрин Сидни Суинига насиб этди. Томошабинлар уни “Оқсоч” ва “Эйфория” каби лойиҳалар орқали яхши билишади. Бундан ташқари, актриса ижтимоий тармоқларда ҳам тез-тез муҳокамалар марказида бўлиб туради. Сидни замонавий кино оламида ўз ўрнига эга бўлиб бораётган юлдузлардан бири экани овоз бериш натижаларида ҳам акс этган.
4. Жессика Алба
Жессика Алба йиллар давомида ўзининг машҳурлиги ва жозибасини сақлаб келаётган актрисалардан бири. У ўз мавқеини юқори даражада ушлаб туришни анчадан бери уддалаб келади. Мода тенденциялари ҳар мавсумда ўзгариши, янги образлар ва услублар пайдо бўлиши мумкин. Бироқ Жессика рейтингларда ҳамон барқарор натижалар кўрсатмоқда. Бу эса классик гўзаллик ва ўзига хос жозиба ҳеч қачон урфдан қолмаслигини яна бир бор намоён этади.
5. Скарлетт Ёҳанссон
Скарлетт Ёҳанссон ҳам турли жанрдаги фильмларда ўз истеъдоди ва жозибасини намоён эта олган актрисалардан. У катта бюджетли блокбастерларда ҳам, сокин ва мазмунли драмаларда ҳам бирдек эътиборни тортади. Томошабинлар уни “Таржима машаққати” фильмидаги роли, шунингдек, Marvel кино оламида гавдалантирган қаҳрамони орқали яхши эслашади. Актриса рейтингнинг бешинчи поғонасидан жой олди.
6. Лили Коллинз
Лили Коллинзнинг энг машҳур образларидан бири — “Эмили Парижда” сериалидаги қаҳрамони. Ушбу образ орқали актриса нафақат актёрлик маҳорати, балки ўзига хос ташқи қиёфаси ва услуби билан ҳам томошабинлар эътиборини қозонди. Ҳатто унинг қалин қошлари ҳам алоҳида муҳокама мавзусига айланган. Лили таниб олинадиган, эсда қоларли образ яратиш борасида кўпчиликка намуна бўла олади.
7. Салма Ҳаек
Мексикалик актриса Салма Ҳаек ҳам рейтингнинг кучли ўнталигидан жой олди. Унинг ўзига хос жозибаси ва экрандаги харизмаси йиллар давомида мухлислар эътиборини сақлаб келмоқда. Салманинг ҳар бир янги ролида унинг турфа қирралари намоён бўлади, бироқ актрисага хос жозиба ўзгаришсиз қолади. Ушбу натижа унинг мухлислари орасида ҳамон катта қизиқиш уйғотаётганини кўрсатади.
8. Александра Даддарио
Кўпчилик Александра Даддариони 2017 йилда суратга олинган “Malibu қутқарувчилари” фильми орқали яхши эслайди. Бироқ актрисанинг рейтингдан жой олиши фақат ушбу роли билан боғлиқ эмас. Унинг ўзига хос қиёфаси ва экрандаги иштироки ҳам томошабинлар эътиборини жалб қилиб келади. Саккизинчи ўриндан жой олгани эса мухлисларнинг Александрага бўлган қизиқиши ҳали-ҳамон сўнмаганини англатади.
9. Виктория Жастис
Кўплаб томошабинлар учун Виктория Жастис ҳамиша “Ғолиб Виктория” сериали ва Nickelodeon телеканали билан боғлиқ ёқимли хотираларни эслатади. Унинг ижоди билан бирга улғайган мухлислар бугун ҳам севимли актрисасини қўллаб-қувватлашда давом этмоқда. Виктория рейтингда тўққизинчи ўринни эгаллаган бўлса-да, унинг мухлислари орасидаги машҳурлиги ҳануз сақланиб қолган.
10. Минка Келли
Минка Келли мазкур рейтингнинг кучли ўнталигини якунлади. Албатта, бундай машҳур ва истеъдодли актрисалар жамланган рўйхатда ўнинчи ўринни эгаллашнинг ўзи ҳам эътиборга молик натижа. Томошабинлар уни, асосан, “Тунги чироқлар” сериали орқали яхши эслашади. Минка рейтингнинг сўнгги поғонасидан жой олган бўлса-да, мухлисларининг унга бўлган меҳри ва қўллаб-қувватлаши алоҳида эътиборга лойиқ.
Шуни таъкидлаш керакки, Ranker платформасида овоз бериш жараёни ҳали давом этмоқда. Демак, якуний натижалар эълон қилингунига қадар актрисаларнинг ўринлари ўзгариши мумкин. Рейтингнинг энг қизиқ жиҳати эса ундаги ўринлар ҳакамлар ёки мутахассислар томонидан эмас, балки фойдаланувчиларнинг танлови асосида белгиланишидир.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…