Тўқувчи қушнинг мукаммал “осилма қасри” қандай қурилади? (видео)
Табиатнинг ҳар бир мўъжизаси инсонни ҳайратга солишдан тўхтамайди. Ижтимоий тармоқларда дарахтнинг ингичка шохига осилган ҳолда майин ўт ва шох толаларидан ўзига хос санъат асаридек мукаммал уя тўқиётган тўқувчи қуш (Baya weaver) видеолавҳаси минглаб инсонларнинг эътиборини тортиб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Ушбу кичик жонзотнинг бирорта асбобсиз, фақат ўз тумшуғи ва оёқлари ёрдамида яратган муҳандислик ечими ҳар қандай тажрибали тўқувчи ёки қурувчини ҳам ҳайратда қолдиради.
Шохга маҳкамлашдан тайёр панагача: Тўқиш жараёни
Видеотасвирда қушнинг уяни босқичма-босқич қандай моҳирлик билан барпо этгани яққол кўринади:
Пойдевор ва боғлаш маҳорати: Қуш аввалига дарахт шохини танлаб, унга узун ва эгилувчан яшил ўт толаларини оёқлари билан маҳкам қисган ҳолда бир неча қават қилиб чирмаб чиқади. Толаларнинг ечилиб кетмаслиги учун тумшуғи орқали ҳақиқий тугунлар солади;
Кузасимон (нокнамо) шакл: Аста-секин пастга қараб тўқиб туширилган уя ҳақиқий кўза ёки бешик кўринишини олади. Толалар бир-бирига шунчалик зич ва мустаҳкам тўқиладики, у шамол, кучли ёмғир ва бўронларга бемалол бардош бера олади;
Хавфсиз кириш йўлаги: Уянинг пастки қисмида махсус кириш қисми қолдирилади. Бу конструкция илонлар, йиртқич қушлар ва бошқа хавфлардан ҳимояланиш учун мукаммал ҳимоя воситаси ҳисобланади;
Якуний синов ва хотиржамлик: Уя қуриб битказилгач, қуш унинг ичига кириб, ташқарига мўралаб, ўз меҳнати самарасидан баҳраманд бўлади ва у ерни тухум қўйиш ҳамда полапон очиш учун иссиқ масканга айлантиради.
Мухлисларнинг эътирофи: «Энг яхши муҳандис»
Ушбу видеони томоша қилган интернет фойдаланувчилари жонзотга берилган бундай туғма истеъдод ва инстинкт қаршисида ўз ҳайратларини яшира олишмади:
Ижтимоий тармоқлардаги минглаб шарҳларда одамлар Яратганнинг қудратига тасаннолар айтиб («Субҳаналлоҳ»), бу кичик қушни табиатнинг энг иқтидорли архитектори ва муҳандиси дея таърифлашмоқда;
Кўпчилик шарҳловчилар инсон махсус асбоблар билан ҳам бундай нозик ва мустаҳкам тўқимани осонликча ярата олмаслигини, қуш эса ҳеч бир чизмасиз табиий уйғунлик яратганини алоҳида эътироф этишди.
Бу каби табиат лаҳзалари тириклик дунёсидаги ҳар бир мавжудот ўзига хос вазифа, ҳайратланарли қобилият ва гўзаллик билан яратилганини яна бир бор ёдга солади.
Изоҳлар 0
…