Тўқувчи қушнинг мукаммал “осилма қасри” қандай қурилади? (видео)

·0·Дунё
Тўқувчи қушнинг мукаммал “осилма қасри” қандай қурилади? (видео)

Табиатнинг ҳар бир мўъжизаси инсонни ҳайратга солишдан тўхтамайди. Ижтимоий тармоқларда дарахтнинг ингичка шохига осилган ҳолда майин ўт ва шох толаларидан ўзига хос санъат асаридек мукаммал уя тўқиётган тўқувчи қуш (Baya weaver) видеолавҳаси минглаб инсонларнинг эътиборини тортиб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Ушбу кичик жонзотнинг бирорта асбобсиз, фақат ўз тумшуғи ва оёқлари ёрдамида яратган муҳандислик ечими ҳар қандай тажрибали тўқувчи ёки қурувчини ҳам ҳайратда қолдиради.

Шохга маҳкамлашдан тайёр панагача: Тўқиш жараёни

Видеотасвирда қушнинг уяни босқичма-босқич қандай моҳирлик билан барпо этгани яққол кўринади:

  • Пойдевор ва боғлаш маҳорати: Қуш аввалига дарахт шохини танлаб, унга узун ва эгилувчан яшил ўт толаларини оёқлари билан маҳкам қисган ҳолда бир неча қават қилиб чирмаб чиқади. Толаларнинг ечилиб кетмаслиги учун тумшуғи орқали ҳақиқий тугунлар солади;

  • Кузасимон (нокнамо) шакл: Аста-секин пастга қараб тўқиб туширилган уя ҳақиқий кўза ёки бешик кўринишини олади. Толалар бир-бирига шунчалик зич ва мустаҳкам тўқиладики, у шамол, кучли ёмғир ва бўронларга бемалол бардош бера олади;

  • Хавфсиз кириш йўлаги: Уянинг пастки қисмида махсус кириш қисми қолдирилади. Бу конструкция илонлар, йиртқич қушлар ва бошқа хавфлардан ҳимояланиш учун мукаммал ҳимоя воситаси ҳисобланади;

  • Якуний синов ва хотиржамлик: Уя қуриб битказилгач, қуш унинг ичига кириб, ташқарига мўралаб, ўз меҳнати самарасидан баҳраманд бўлади ва у ерни тухум қўйиш ҳамда полапон очиш учун иссиқ масканга айлантиради.

Мухлисларнинг эътирофи: «Энг яхши муҳандис»

Ушбу видеони томоша қилган интернет фойдаланувчилари жонзотга берилган бундай туғма истеъдод ва инстинкт қаршисида ўз ҳайратларини яшира олишмади:

  • Ижтимоий тармоқлардаги минглаб шарҳларда одамлар Яратганнинг қудратига тасаннолар айтиб («Субҳаналлоҳ»), бу кичик қушни табиатнинг энг иқтидорли архитектори ва муҳандиси дея таърифлашмоқда;

  • Кўпчилик шарҳловчилар инсон махсус асбоблар билан ҳам бундай нозик ва мустаҳкам тўқимани осонликча ярата олмаслигини, қуш эса ҳеч бир чизмасиз табиий уйғунлик яратганини алоҳида эътироф этишди.

Бу каби табиат лаҳзалари тириклик дунёсидаги ҳар бир мавжудот ўзига хос вазифа, ҳайратланарли қобилият ва гўзаллик билан яратилганини яна бир бор ёдга солади.

Baya weaverқуштўқувинтернет видео
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нигериялик йигит 4 метрлик ноёб велотранспортда шаҳар кўчаларини забт этди (видео)Нигериялик йигит 4 метрлик ноёб велотранспортда шаҳар кўчаларини забт этди (видео)Бугун 17:00Теннис тўпи учаётган чайкага тегиб кетди — қушнинг кейинги ҳолати ҳайратга солди (видео)Теннис тўпи учаётган чайкага тегиб кетди — қушнинг кейинги ҳолати ҳайратга солди (видео)7 октябр 18:48Баллак 50 ёшида 26 ёшли моделга уйланмоқда: Тўй Лазур соҳили ёки қасрда бўлади!Баллак 50 ёшида 26 ёшли моделга уйланмоқда: Тўй Лазур соҳили ёки қасрда бўлади!29 сентябр 07:04Наркотик ташиган каптар: Таиланд полицияси ноодатий “курьер”ни қўлга олдиНаркотик ташиган каптар: Таиланд полицияси ноодатий “курьер”ни қўлга олди13 сентябр 23:08Табиат мўъжизаси: Дунёда бошида шохи бор ягона қуш қаерда яшайди?Табиат мўъжизаси: Дунёда бошида шохи бор ягона қуш қаерда яшайди?28 август 17:11Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин 22 июл 15:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди