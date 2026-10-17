Нигериялик йигит 4 метрлик ноёб велотранспортда шаҳар кўчаларини забт этди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Нигериялик йигит 4 метрлик қўлбола велосипедда шаҳар кўчаларида ҳаракатланаётгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда вирусли трендга айланди ва 2,2 миллиондан ортиқ лайк тўплади.
- Йигит ушбу баланд транспорт воситасига махсус зинапоялар ёрдамида чиқиб олиб, узун занжирли тизим орқали ҳаракатни бошқаради.
- Кўпчилик фойдаланувчилар ушбу ихтиронинг хавфсизлиги, хусусан, тўхташ ва тормозланиш механизмлари ҳақида хавотир билдиришмоқда.
Ижтимоий тармоқларда бир неча метр баландликдаги қўлбола «осмонўпар» велосипедда ҳаракатланаётган нигериялик йигитнинг видеоси ҳақиқий вирусли трендга айланиб, қисқа вақт ичида 2,2 миллиондан ортиқ лайк ва миллионлаб кўришлар тўплади.
Тасвирларда ёш йигитнинг баланд конструкцияли велосипедга чиқиб олиб, гавжум автомобиль йўлида мувозанатни бенуқсон сақлаган ҳолда кетаётгани акс этган.
Тўхтаб турган ҳолатдан 4 метр баландликка чиқиш маҳорати
Видеода энг кўп баҳсларга сабаб бўлган жиҳат — йигитнинг ушбу баланд транспорт воситасига қандай чиқиб олиши бўлди:
Ҳаракат вақтида кўтарилиш: Велосипед дастлаб пастдан итариб юборилади ва секин ҳаракатланаётган вақтда ихтирочи рамкага ўрнатилган зинапоясимон махсус темир босқичларга бирма-бир қадам қўяди;
Занжир ва тепкилар тизими: У тепага чиқиб, энг юқоридаги эгарга ўтиради ва узун махсус узатма занжири орқали ғилдиракларга куч узатувчи тепкиларни (педаль) хотиржам айлантиришни бошлайди;
Автомобиллардан баланд нигоҳ: Велосипед баландлиги йўлдаги енгил автомобиллар ва микроавтобуслар томидан ҳам икки-уч баробар юқори бўлиб, чавандоз атрофдаги ҳаракатни юқоридан бемалол кузатиб боради.
Фойдаланувчиларнинг ҳазил ва хавотир тўла муносабатлари
Ушбу ғаройиб манзара тармоқ фойдаланувчилари ўртасида юзлаб кулгили ва ҳаётий саволларни келтириб чиқарди:
«Бунга парашют керак»: Тармоқ кузатувчиларининг айримлари ҳазиллашиб, бундай баландликда фақат шлем эмас, парашют ҳам тақиб юриш кераклигини ёзишди;
Тўхташ ва тормоз муаммоси: Энг асосий хавотир фавқулодда тўхташ вақтида нима бўлиши билан боғлиқ: «Агар йўлда кутилмаган тўсиқ чиқиб қолса ёки светофорнинг қизил чироғи ёнса, у қандай тўхтайди ва қандай тушади?» деган савол энг кўп муҳокама қилинган мавзу бўлди;
Баланс ва маҳорат: Хавфли кўринишига қарамай, йигитнинг мувозанатни ҳайратланарли даражада аниқ ушлай олиши ва бошига ҳимоя шлемини кийиб олгани томошабинларнинг таҳсинига сазовор бўлди.
Ушбу видео ноодатий муҳандислик фантазияси ва цирк артистлариникидек юқори мувозанат маҳоратининг намойиши сифатида глобал интернет аудиториясини мафтун этишда давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…