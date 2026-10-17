Нигериялик йигит 4 метрлик ноёб велотранспортда шаҳар кўчаларини забт этди (видео)

·50·Дунё
Нигериялик йигит 4 метрлик ноёб велотранспортда шаҳар кўчаларини забт этди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Нигериялик йигит 4 метрлик қўлбола велосипедда шаҳар кўчаларида ҳаракатланаётгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда вирусли трендга айланди ва 2,2 миллиондан ортиқ лайк тўплади.
  • Йигит ушбу баланд транспорт воситасига махсус зинапоялар ёрдамида чиқиб олиб, узун занжирли тизим орқали ҳаракатни бошқаради.
  • Кўпчилик фойдаланувчилар ушбу ихтиронинг хавфсизлиги, хусусан, тўхташ ва тормозланиш механизмлари ҳақида хавотир билдиришмоқда.

Ижтимоий тармоқларда бир неча метр баландликдаги қўлбола «осмонўпар» велосипедда ҳаракатланаётган нигериялик йигитнинг видеоси ҳақиқий вирусли трендга айланиб, қисқа вақт ичида 2,2 миллиондан ортиқ лайк ва миллионлаб кўришлар тўплади.

Тасвирларда ёш йигитнинг баланд конструкцияли велосипедга чиқиб олиб, гавжум автомобиль йўлида мувозанатни бенуқсон сақлаган ҳолда кетаётгани акс этган.

Тўхтаб турган ҳолатдан 4 метр баландликка чиқиш маҳорати

Видеода энг кўп баҳсларга сабаб бўлган жиҳат — йигитнинг ушбу баланд транспорт воситасига қандай чиқиб олиши бўлди:

  • Ҳаракат вақтида кўтарилиш: Велосипед дастлаб пастдан итариб юборилади ва секин ҳаракатланаётган вақтда ихтирочи рамкага ўрнатилган зинапоясимон махсус темир босқичларга бирма-бир қадам қўяди;

  • Занжир ва тепкилар тизими: У тепага чиқиб, энг юқоридаги эгарга ўтиради ва узун махсус узатма занжири орқали ғилдиракларга куч узатувчи тепкиларни (педаль) хотиржам айлантиришни бошлайди;

  • Автомобиллардан баланд нигоҳ: Велосипед баландлиги йўлдаги енгил автомобиллар ва микроавтобуслар томидан ҳам икки-уч баробар юқори бўлиб, чавандоз атрофдаги ҳаракатни юқоридан бемалол кузатиб боради.

Фойдаланувчиларнинг ҳазил ва хавотир тўла муносабатлари

Ушбу ғаройиб манзара тармоқ фойдаланувчилари ўртасида юзлаб кулгили ва ҳаётий саволларни келтириб чиқарди:

  • «Бунга парашют керак»: Тармоқ кузатувчиларининг айримлари ҳазиллашиб, бундай баландликда фақат шлем эмас, парашют ҳам тақиб юриш кераклигини ёзишди;

  • Тўхташ ва тормоз муаммоси: Энг асосий хавотир фавқулодда тўхташ вақтида нима бўлиши билан боғлиқ: «Агар йўлда кутилмаган тўсиқ чиқиб қолса ёки светофорнинг қизил чироғи ёнса, у қандай тўхтайди ва қандай тушади?» деган савол энг кўп муҳокама қилинган мавзу бўлди;

  • Баланс ва маҳорат: Хавфли кўринишига қарамай, йигитнинг мувозанатни ҳайратланарли даражада аниқ ушлай олиши ва бошига ҳимоя шлемини кийиб олгани томошабинларнинг таҳсинига сазовор бўлди.

Ушбу видео ноодатий муҳандислик фантазияси ва цирк артистлариникидек юқори мувозанат маҳоратининг намойиши сифатида глобал интернет аудиториясини мафтун этишда давом этмоқда.

Нигериялик велосипедчигинаосмонўпар велосипедвирусли трендинтернет видео
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бангкокда сув тошқини: Озиқ-овқат бозори сузиб юрибди, 327 млн доллар зарар(видео)Бангкокда сув тошқини: Озиқ-овқат бозори сузиб юрибди, 327 млн доллар зарар(видео)28 сентябр 20:16Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқландиТуркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди27 сентябр 08:13Қозоғистонда ноёб металларни қазиб олиш бўйича АҚШнинг янги компанияси рўйхатдан ўтдиҚозоғистонда ноёб металларни қазиб олиш бўйича АҚШнинг янги компанияси рўйхатдан ўтдиКеча 20:58Озодлик ҳайкалидан ҳам баланд қамоқхона: Манҳэттенда «Jailscraper» қад ростламоқда...Озодлик ҳайкалидан ҳам баланд қамоқхона: Манҳэттенда «Jailscraper» қад ростламоқда...16 сентябр 08:002,1 метрлик акула балиқчини ўлим ёқасига олиб келди2,1 метрлик акула балиқчини ўлим ёқасига олиб келди4 сентябр 13:56Хитойда 288 метрлик улкан лифт қурилдиХитойда 288 метрлик улкан лифт қурилди17 август 14:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди