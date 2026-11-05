Шаҳзода Муҳаммедова «Imarat» можаросидаги сирларни очишга ваъда берди

·12·Маданият
Шаҳзода Муҳаммедова «Imarat» можаросидаги сирларни очишга ваъда берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Актриса Шаҳзода Муҳаммедова «Имарат Девелопмент» компанияси таъсисчилари ўртасидаги можаро юзасидан видеомурожаат йўллаб, шерик Жасур Азизовни маблағларни ўзлаштириш ва компания номини ноқонуний ўзгартиришда айблади.
  • Унинг сўзларига кўра, турмуш ўртоғи Марат Ҳамдамов компания ривожига катта ҳисса қўшган бўлса-да, Жасур Азизов томонидан лойиҳадан четлаштирилган.

«Imarat Development» қурилиш компанияси атрофидаги можаро янада авж олмоқда. Лойиҳа эгаси Марат Ҳамдамовнинг турмуш ўртоғи, актриса Шаҳзода Муҳаммедова видеомурожаат билан чиқиб, компания таъсисчилари ўртасидаги келишмовчиликлар, хориждаги кўчмас мулклар ва маблағлар тақдири ҳақида ўз фикрларини билдирди.

Актриса ўз мурожаатида компаниянинг яна бир таъсисчиси Жасур Азизовни турмуш ўртоғи билан ўртадаги келишмовчиликлар ортида турган шахс сифатида тилга олди. Унинг таъкидлашича, Марат Ҳамдамов компания фаолиятида фақат реклама юзи бўлмаган, балки инвесторлик қилган, сотув бўлими ва қурилиш жараёнларини ҳам бошқарган.

Шаҳзода Муҳаммедова Жасур Азизовнинг Германия, Лондон, Дубай ва Туркияда кўчмас мулклари борлигини айтиб, унинг хориждаги ишлари билан банд бўлганини иддао қилди. Актриса эса турмуш ўртоғи компания ривожи учун кўп вақт ва куч сарфлаганини билдирди.

Унинг сўзларига кўра, Дубайдаги уй ҳам Марат Ҳамдамов ёки унинг номига расмийлаштирилмаган. Актриса бу мулк Жасур Азизов номида эканини, бу эса таъсисчилар ўртасидаги келишув билан боғлиқ бўлганини айтди.

Шунингдек, Шаҳзода Муҳаммедова ўзи ва турмуш ўртоғига нисбатан ижтимоий тармоқларда билдирилаётган фирибгарлик ҳақидаги айбловларни рад этди. У ўзининг аввалдан таъминланган оилада вояга етганини, турмуш қургунига қадар ҳам кўплаб мамлакатларда бўлганини таъкидлади. Ҳатто айрим пайтларда турмуш ўртоғига молиявий ёрдам кўрсатганини ҳам маълум қилди.

Актриса мурожаатида Жасур Азизовнинг учта давлат фуқаролигига эга экани ва яқинда Лондонда турмуш ўртоғи номига 12 миллион долларлик кўчмас мулк харид қилганини ҳам даъво қилди. Шунингдек, унинг аввалги ҳамкорлари билан ҳам шунга ўхшаш келишмовчиликлар бўлганини айтди.

Шаҳзода Муҳаммедованинг билдиришича, Марат Ҳамдамов унга ушбу можарога оид турли далил ва материалларни қолдирган. Унинг айтишича, Жасур Азизов бош ҳисобчи Ҳилола ва бошқа шахслар билан биргаликда компания маблағларини қариндошларининг ҳисоб рақамларига ўтказган. Актриса бу ҳолатлар бўйича материаллар давлат идораларига топширилганини билдирди.

Мурожаатда компания номи ўзгартирилгани масаласига ҳам алоҳида тўхталиб ўтилди. Шаҳзода Муҳаммедова Жасур Азизов Марат Ҳамдамовнинг розилигисиз компания номини ўзгартирганини иддао қилди. Унинг фикрича, бу орқали Ҳамдамовни лойиҳадан четлаштириш ва компания назоратини ўз қўлига олиш режалаштирилган.

Актриса, шунингдек, Жасур Азизов Дубайдан Германияга учиб кетаётганида Интерпол орқали ушланганини айтди. Унинг таъкидлашича, ҳозирда мазкур шахс тергов жараёнида иштирок этмоқда.

Шаҳзода Муҳаммедова халқдан ҳам узр сўраб, уй-жой кутаётган фуқароларнинг қийин аҳволини яхши тушунишини билдирди. Унинг айтишича, ўзи ҳам компаниянинг ишонч белгиси ва юзи бўлгани учун жамоатчилик танқидига учраган.

Актриса Марат Ҳамдамов давлатдан ортиқча маблағ олмаганини таъкидлаб, бу гапларини Қуръон ушлаб қасам ичишга ҳам тайёрлигини билдирди. Шу билан бирга, Жасур Азизовнинг халқ олдидаги мажбуриятларни бажариш учун етарли мол-мулки ва имконияти борлигини айтди.

Ҳозирча Шаҳзода Муҳаммедованинг билдирган даъволарига Жасур Азизов томонидан муносабат билдирилгани ҳақида маълумот йўқ. Мазкур баёнотларда келтирилган ҳолатлар тергов давомида текширилиши ва уларга ҳуқуқий баҳо берилиши керак.

Imarat DevelopmentШаҳзода МуҳаммедоваМарат ҲамдамовЖасур Азизов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Imarat Development” лойиҳаси эгаси Марат Ҳамдамов қўлга олинди“Imarat Development” лойиҳаси эгаси Марат Ҳамдамов қўлга олинди2 ноябр 15:55“Imarat Development” раҳбариятига нисбатан жиноят иши қўзғатилди“Imarat Development” раҳбариятига нисбатан жиноят иши қўзғатилди2 ноябр 10:17“Imarat Development” раҳбариятига фирибгарлик бўйича жиноят иши очилди“Imarat Development” раҳбариятига фирибгарлик бўйича жиноят иши очилди1 ноябр 13:40Шоҳида Узоқова Шаҳзода Муҳаммедовани келин қилмоқчи бўлганми? (видео)Шоҳида Узоқова Шаҳзода Муҳаммедовани келин қилмоқчи бўлганми? (видео)6 октябр 02:48“Нега мени Фотима-Зуҳра қилиб туғмагансиз?” — Шаҳзода Муҳаммедованинг онаси қизининг гапларини эслади“Нега мени Фотима-Зуҳра қилиб туғмагансиз?” — Шаҳзода Муҳаммедованинг онаси қизининг гапларини эслади7 октябр 16:28Шаҳзода Муҳаммедова кўкрак нишонига сазовор бўлди: "Ҳақиқий зафар тинимсиз меҳнат ортида яширинган"Шаҳзода Муҳаммедова кўкрак нишонига сазовор бўлди: "Ҳақиқий зафар тинимсиз меҳнат ортида яширинган"6 октябр 15:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!