“Беном” гуруҳи Халқлар дўстлиги саройида янги концерт дастурини тақдим этади

·8·Маданият
“Беном” гуруҳи Халқлар дўстлиги саройида янги концерт дастурини тақдим этади

Севимли тароналарингизни жонли ижрода тинглашга тайёрмисиз? 27–30 ноябрь кунлари Тошкентдаги “Халқлар дўстлиги” саройида “Беном” гуруҳининг “The Best: Янги” номли концерт дастури бўлиб ўтади.

Концерт давомида мухлислар гуруҳнинг машҳур хит қўшиқларидан баҳраманд бўлишади. Барча тароналар 100 фоиз жонли ижрода янграши кутилмоқда.

Концерт ҳақида:

Саналар: 27–30 ноябрь

Бошланиш вақти: 19:30

Қўшимча сеанс: 28 ноябрь, соат 15:00

Манзил: Тошкент шаҳри, “Халқлар дўстлиги” саройи

Чипталар: 70 000 сўмдан бошлаб

Концертга ташриф буюришни режалаштирганлар чипталарни iTicket.uz сайти орқали харид қилишлари мумкин.

БеномХалқлар дўстлигиТошкентThe Best: Янги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оғабек Собиров Тошкентда икки кунлик концерт берадиОғабек Собиров Тошкентда икки кунлик концерт беради22 июл 20:23Нилуфар Усмонова мухлисларини катта концертга чорламоқда: саналар маълумНилуфар Усмонова мухлисларини катта концертга чорламоқда: саналар маълум11 сентябр 01:15“Беном” гуруҳи ваъдасининг устидан чиқди! Ўзининг мухлислари тўйида иштирок этди“Беном” гуруҳи ваъдасининг устидан чиқди! Ўзининг мухлислари тўйида иштирок этди11 май 12:39"Беном" гуруҳи концерти олдидан аварияга учрагани ҳақида хабар тарқалди"Беном" гуруҳи концерти олдидан аварияга учрагани ҳақида хабар тарқалди5 май 17:54Озода Нурсаидова 10 кунлик концерт дастурига старт бердиОзода Нурсаидова 10 кунлик концерт дастурига старт берди13 май 10:41“Қўйни ечинтирган Шаҳноза”- актриса Шаҳноза Ҳожимуродованинг кутилмаган қассобчилик қобилияти ҳақида“Қўйни ечинтирган Шаҳноза”- актриса Шаҳноза Ҳожимуродованинг кутилмаган қассобчилик қобилияти ҳақидаБугун 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда