Оғабек Собиров Тошкентда икки кунлик концерт беради

·28·Маданият
Оғабек Собиров Тошкентда икки кунлик концерт беради

Ўзбекистон, Қорақалпоғистон халқ артисти ҳамда Тожикистон халқ ҳофизи Оғабек Собиров мухлислари учун янги концерт дастурини тақдим этади. Санъаткорнинг чиқишлари 8–9 сентябрь кунлари Тошкентдаги «Халқлар дўстлиги» саройида бўлиб ўтади.

Ҳар икки кунги концерт соат 19:30 да бошланади. Дастурда Оғабек Собиров ижросидаги таниқли қўшиқлар ва мухлислар севиб тинглайдиган асарлар янграши кутилмоқда.

Концерт икки кун давом этади

Афишада келтирилган маълумотга кўра, Оғабек Собировнинг концерт дастури 8 ва 9 сентябрь кунларига белгиланган.

Тадбир учун мамлакатдаги энг йирик концерт майдонларидан бири — «Халқлар дўстлиги» саройи танланган. Концертнинг ҳар икки куни ҳам соат 19:30 да бошланиши режалаштирилган.

Оғабек Собиров ўзбек миллий эстрадаси ва анъанавий қўшиқчилик йўналишида узоқ йиллардан бери ижод қилиб келаётган санъаткорлардан бири ҳисобланади. Унинг концертлари турли авлод вакилларини бир саҳна атрофида жамлаши билан ажралиб туради.

Оғабек Собиров Тошкентда икки кунлик концерт беради

Чипталар нархи қанча?

Концерт учун чипталар жойлашувига қараб турли нархларда таклиф этилади.

Чипталарнинг энг арзон нархи 100 минг сўмдан бошланади. Энг юқори тоифадаги жойлар учун нарх 600 минг сўмгача етади.

Шу тариқа, концертга ташриф буюришни режалаштираётган мухлислар ўз имконияти ва саройдаги жой танловига қараб чипта харид қилиши мумкин.

Концертда фонограммадан фойдаланилади

Тадбир ҳақидаги расмий маълумотда концерт дастури давомида фонограммадан фойдаланилиши алоҳида кўрсатилган.

Бу маълумот томошабинларга концерт формати ҳақида олдиндан аниқ тасаввур беради. Дастурнинг бошқа тафсилотлари ва саҳна кўринишлари ҳақида ҳозирча қўшимча ахборот берилмаган.

Оғабек Собировнинг икки кунлик концерт дастури 8–9 сентябрь кунлари «Халқлар дўстлиги» саройида ўтказилади. Мухлисларни санъаткорнинг машҳур қўшиқлари ва байрамона концерт муҳити кутмоқда.

Огабек СобировТошкентЎзбекистонТожикистонХалқлар дўстлиги саройи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ДЖ Пилигрим иштирокидаги «Сублиматион Тўй» Тошкентда ўтадиДЖ Пилигрим иштирокидаги «Сублиматион Тўй» Тошкентда ўтадиБугун, 20:35Туркияда ҳам ЗАГСдан ўтган Шаҳло Салаева куёвнинг оёғини босди (видео)Туркияда ҳам ЗАГСдан ўтган Шаҳло Салаева куёвнинг оёғини босди (видео)Бугун, 19:11Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солдиАсал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солдиБугун, 18:13«Годзилла» фильми юлдузи Кейли Хоттл ЙТҲда ҳалок бўлди«Годзилла» фильми юлдузи Кейли Хоттл ЙТҲда ҳалок бўлдиБугун, 18:12Тўйдан кейин Шаҳло Салаева қўлига илк бор тўппонча олди (видео)Тўйдан кейин Шаҳло Салаева қўлига илк бор тўппонча олди (видео)Бугун, 17:00«Особняк» театри асосчиси, таниқли актёр Дмитрий Поднозов вафот этди«Особняк» театри асосчиси, таниқли актёр Дмитрий Поднозов вафот этдиБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)