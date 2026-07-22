Оғабек Собиров Тошкентда икки кунлик концерт беради
Ўзбекистон, Қорақалпоғистон халқ артисти ҳамда Тожикистон халқ ҳофизи Оғабек Собиров мухлислари учун янги концерт дастурини тақдим этади. Санъаткорнинг чиқишлари 8–9 сентябрь кунлари Тошкентдаги «Халқлар дўстлиги» саройида бўлиб ўтади.
Ҳар икки кунги концерт соат 19:30 да бошланади. Дастурда Оғабек Собиров ижросидаги таниқли қўшиқлар ва мухлислар севиб тинглайдиган асарлар янграши кутилмоқда.
Концерт икки кун давом этади
Афишада келтирилган маълумотга кўра, Оғабек Собировнинг концерт дастури 8 ва 9 сентябрь кунларига белгиланган.
Тадбир учун мамлакатдаги энг йирик концерт майдонларидан бири — «Халқлар дўстлиги» саройи танланган. Концертнинг ҳар икки куни ҳам соат 19:30 да бошланиши режалаштирилган.
Оғабек Собиров ўзбек миллий эстрадаси ва анъанавий қўшиқчилик йўналишида узоқ йиллардан бери ижод қилиб келаётган санъаткорлардан бири ҳисобланади. Унинг концертлари турли авлод вакилларини бир саҳна атрофида жамлаши билан ажралиб туради.
Чипталар нархи қанча?
Концерт учун чипталар жойлашувига қараб турли нархларда таклиф этилади.
Чипталарнинг энг арзон нархи 100 минг сўмдан бошланади. Энг юқори тоифадаги жойлар учун нарх 600 минг сўмгача етади.
Шу тариқа, концертга ташриф буюришни режалаштираётган мухлислар ўз имконияти ва саройдаги жой танловига қараб чипта харид қилиши мумкин.
Концертда фонограммадан фойдаланилади
Тадбир ҳақидаги расмий маълумотда концерт дастури давомида фонограммадан фойдаланилиши алоҳида кўрсатилган.
Бу маълумот томошабинларга концерт формати ҳақида олдиндан аниқ тасаввур беради. Дастурнинг бошқа тафсилотлари ва саҳна кўринишлари ҳақида ҳозирча қўшимча ахборот берилмаган.
Оғабек Собировнинг икки кунлик концерт дастури 8–9 сентябрь кунлари «Халқлар дўстлиги» саройида ўтказилади. Мухлисларни санъаткорнинг машҳур қўшиқлари ва байрамона концерт муҳити кутмоқда.
…