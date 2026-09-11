Нилуфар Усмонова мухлисларини катта концертга чорламоқда: саналар маълум

·8·Маданият
Нилуфар Усмонова мухлисларини катта концертга чорламоқда: саналар маълум

Таниқли хонанда Нилуфар Усмонова мухлисларига унутилмас мусиқий оқшомларни тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. Санъаткор 8–13 декабрь кунлари соат 19:30 да Халқлар дўстлиги саройида «Салом, севги» номли концерт дастури билан томошабинлар қаршисида чиқиш қилишини маълум қилди.

Концертнинг энг муҳим жиҳатларидан бири — дастур жонли ижрода тақдим этилади. Бу эса мухлисларга Нилуфар Усмонованинг ижодини бевосита саҳнада, жонли овоз ва ўзига хос ижрода тинглаш имконини беради.

6 кун давом этадиган концерт дастурида хонанданинг мухлислар севиб тинглайдиган тароналари, саҳнадаги чиқишлари ва байрамона муҳит уйғунлашиши кутилмоқда. «Салом, севги» номининг ўзиёқ концерт дастурида муҳаббат, ҳис-туйғулар ва романтик кайфиятга алоҳида урғу берилишидан дарак беради.

Нилуфар Усмонова барча мухлисларини 8–13 декабрь кунлари Халқлар дўстлиги саройида бўлиб ўтадиган концерт дастурига таклиф қилмоқда.

Жонли ижро, севимли қўшиқлар ва байрамона кайфиятга бой мусиқий оқшомларни ўтказиб юборманг!

Нилуфер УсмоноваконцертСаломсевгиХалқлар дўстлиги саройимузикажонли ижроДекабрь
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотдиЎлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотдиБугун, 00:01Уйида ўлик ҳолда топилган актёрнинг севгилиси кўрсатмасини ўзгартирдиУйида ўлик ҳолда топилган актёрнинг севгилиси кўрсатмасини ўзгартирдиКеча, 23:29Машҳур турк актёри ноутбук ўғирлаганликда гумон қилинмоқдаМашҳур турк актёри ноутбук ўғирлаганликда гумон қилинмоқдаКеча, 13:50Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялариБошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялариКеча, 13:18Мусулмон Юнусов: “Эркак ўз вазифасини тўлиқ бажарса, аёл кўчага чиқмайди” (видео)Мусулмон Юнусов: “Эркак ўз вазифасини тўлиқ бажарса, аёл кўчага чиқмайди” (видео)Кеча, 12:01Нозанин Ғаффорова 9 йилдан бери кўрмаган дадасига мурожаат қилди (видео)Нозанин Ғаффорова 9 йилдан бери кўрмаган дадасига мурожаат қилди (видео)Кеча, 11:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди