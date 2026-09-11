Нилуфар Усмонова мухлисларини катта концертга чорламоқда: саналар маълум
Таниқли хонанда Нилуфар Усмонова мухлисларига унутилмас мусиқий оқшомларни тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. Санъаткор 8–13 декабрь кунлари соат 19:30 да Халқлар дўстлиги саройида «Салом, севги» номли концерт дастури билан томошабинлар қаршисида чиқиш қилишини маълум қилди.
Концертнинг энг муҳим жиҳатларидан бири — дастур жонли ижрода тақдим этилади. Бу эса мухлисларга Нилуфар Усмонованинг ижодини бевосита саҳнада, жонли овоз ва ўзига хос ижрода тинглаш имконини беради.
6 кун давом этадиган концерт дастурида хонанданинг мухлислар севиб тинглайдиган тароналари, саҳнадаги чиқишлари ва байрамона муҳит уйғунлашиши кутилмоқда. «Салом, севги» номининг ўзиёқ концерт дастурида муҳаббат, ҳис-туйғулар ва романтик кайфиятга алоҳида урғу берилишидан дарак беради.
Нилуфар Усмонова барча мухлисларини 8–13 декабрь кунлари Халқлар дўстлиги саройида бўлиб ўтадиган концерт дастурига таклиф қилмоқда.
Жонли ижро, севимли қўшиқлар ва байрамона кайфиятга бой мусиқий оқшомларни ўтказиб юборманг!
…