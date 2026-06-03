Какой автомобиль стал самым производимым в Узбекистане за четыре месяца

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Какой автомобиль стал самым производимым в Узбекистане за четыре месяца
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В Узбекистане за январь—апрель 2026 года было произведено 148 859 легковых автомобилей. Это на 13 492 единицы больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Статистического комитета, самым производимым автомобилем за этот период стал Cobalt, объем выпуска которого составил 53 802 единицы. На втором месте оказался Damas с показателем 28 352 единицы.

Также за четыре месяца было выпущено 14 518 автомобилей Tracker, 12 259 — Onix, 8 882 — Kia и 7 011 — BYD. Показатель BYD вырос на 2 744 единицы по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, с конвейера сошли 3 425 автомобилей Haval и 2 572 — Chery.

Для справки: в 2025 году в стране было произведено в общей сложности 457 883 легковых автомобиля. В соответствии со стратегией «Узбекистан–2030» планируется поэтапное увеличение этого показателя до почти 1 миллиона единиц к 2030 году.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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