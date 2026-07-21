Geely представила новый седан Galaxy ТТ Ultra в качестве конкурента Xiaomi СУ7

·73·Авто
Geely представила новый седан Galaxy ТТ Ultra в качестве конкурента Xiaomi СУ7

Китайский автомобильный гигант Geely официально открыл прием заказов на свой новый флагманский электрический седан — Galaxy ТТ Ultra. Ожидается, что эта модель составит серьезную конкуренцию Xiaomi СУ7 и автомобилям BYD не только благодаря своим техническим характеристикам, но и агрессивной ценовой политике. По данным иксбт.ком, первая партия нового электромобиля ограничена всего 999 экземплярами, а его цена начинается примерно от 29 тысяч долларов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Galaxy ТТ Ultra построен на современной 800-вольтовой электрической платформе, обеспечивающей высокую энергоэффективность и быструю зарядку. Общая мощность автомобиля составляет 578 л.с. (425 кВт), он оснащен системой полного привода (AWD). С такими показателями седан разгоняется до 100 км/ч всего за 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.

Одной из сильных сторон электромобиля является скорость зарядки. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 75,2 кВт·ч обеспечивает запас хода 650 км по циклу КЛТК. Благодаря технологии сверхбыстрой зарядки стандарта 6К, аккумулятор можно зарядить с 10 до 80 процентов всего за 11,6 минуты. Этот показатель является одним из лучших среди современных электромобилей.

Технологическое оснащение и комфорт

Внешний вид автомобиля богат активными деталями, улучшающими аэродинамику. Его длина составляет почти 5 метров, он оснащен безрамочными дверями, активным задним спойлером и лидаром на крыше. В салоне водителя встречают 15,4-дюймовый основной медиаэкран и 25,6-дюймовый проекционный дисплей с функцией дополненной реальности (АР).

Система управления Galaxy ТТ Ultra работает на базе чипа NVIDIA Тор-У и комплекса Кианли Хаохан Х7. Эта система обеспечивает интеллектуальные функции, такие как автономное вождение, смена полосы движения по голосовой команде и предотвращение столкновений. Также автомобиль полностью интегрирован с такими сервисами, как Apple КарПлай и Huawei ХиКар через систему Флйме Ауто 2.

Удобства для пассажиров также соответствуют премиальному уровню:

  • аудиосистема Флйме Сунд с 23 динамиками;
  • функции подогрева, вентиляции и массажа на передних и задних сиденьях;
  • встроенный холодильник объемом 5,2 литра и складные столики;
  • атмосферная подсветка с 256 цветами и панель беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Модель Geely Galaxy ТТ Ultra с ее богатым оснащением и относительно доступной ценой может вызвать большой интерес и на рынке Узбекистана, так как спрос на бренды Geely и BYD в нашей стране постоянно растет. Этот седан сочетает в себе не только спортивный характер, но и простор и комфорт, необходимые для семейных поездок.

GeelyGalaxy TT UltraЭлектромобильXiaomi SU7Автоновости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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