Audi представила суперкар Нуволари: 987 л.с. и скорость свыше 350 км/ч

Компания Audi официально представила свой новый флагманский суперкар — модель Нуволари. Этот автомобиль, заменивший снятый с производства Р8, стал самым мощным серийным автомобилем в истории бренда. Новая модель выделяется не только техническими характеристиками, но и внешним видом, определяющим будущее направление дизайна Audi. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Сердцем модели Нуволари является гибридная система, состоящая из 4,0-литрового двигателя В8 с двойным турбонаддувом и трех электродвигателей. Общая мощность системы составляет 987 л.с., при этом двигатель внутреннего сгорания способен работать на скорости 10 000 оборотов в минуту. Автомобиль может двигаться на короткие расстояния только в электрическом режиме благодаря аккумулятору емкостью 7,3 кВт·ч.

Динамические характеристики впечатляют: суперкар разгоняется до 100 км/ч всего за 2,6 секунды, а до 200 км/ч — за 6,8 секунды. Максимальная скорость превышает 350 км/ч. Широкое использование углепластика в элементах шасси помогает компенсировать вес гибридной системы. Кроме того, в автомобиле применяются элементы активной аэродинамики, аналогичные системе ДРС (Драг Редуктион Сйстем) в гонках Формулы-1.

Технически Нуволари имеет сходства с новыми гибридными моделями бренда Lamborghini, что указывает на использование единой платформы концерна Volkswagen Груп. Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом — всего 499 экземпляров. Первые поставки запланированы на первую половину 2027 года.