Революция в авиационной промышленности Китая: лайнер КОМАК К929 составит конкуренцию Boeing и Аирбус

Китайская авиастроительная корпорация КОМАК сделала очередной шаг на пути к прекращению гегемонии США и Европы на мировом рынке гражданской авиации. На авиасалоне Фарнборугх Air Шов компания официально объявила, что проект ее новейшей разработки — дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета КОМАК К929 — активно развивается согласно плану. Ожидается, что этот авиалайнер станет основным конкурентом таких гигантов на мировом рынке, как Boeing 787-9 Дреамлинер и Аирбус А330нео. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Проект КОМАК К929 является важной частью стратегии Китая по достижению независимости собственной авиационной промышленности. Этот лайнер, рассчитанный примерно на 290 пассажиров, будет способен выполнять трансконтинентальные перелеты. По мнению экспертов, успех К929 предоставит новый и более доступный альтернативный вариант не только для внутреннего рынка Китая, но и для международных авиаперевозчиков.

Новая иерархия на авиационном рынке

На выставке Фарнборугх компания КОМАК не ограничилась только К929. Она представила всю свою линейку гражданской авиации. В нее входят:

К909 — 90-местный региональный самолет (бывший АРДж21), который уже поставлен более чем десяти заказчикам;

— 90-местный региональный самолет (бывший АРДж21), который уже поставлен более чем десяти заказчикам; К919 — 190-местный узкофюзеляжный лайнер, являющийся конкурентом семейств Boeing 737 и Аирбус А320;

— 190-местный узкофюзеляжный лайнер, являющийся конкурентом семейств Boeing 737 и Аирбус А320; К929 — флагманский проект дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета.

По данным иксбт.ком, модель К909 адаптирована не только для пассажирских перевозок, но и для выполнения специальных задач. Производитель также представил модификации для медицинской помощи, пожаротушения, грузоперевозок, бизнес-джет и воздушный командный пункт для чрезвычайных ситуаций. Это свидетельствует об универсальности китайских самолетов.

Успешная эксплуатация и перспективы

В настоящее время модель К919 успешно эксплуатируется крупнейшими авиакомпаниями Китая — Чина Эастерн, Air Чина и Чина Сутерн. По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, на сегодняшний день в эксплуатацию передано 41 воздушное судно К919. Эти цифры свидетельствуют о растущем доверии к китайской технике.

Эти новости важны и для Узбекистана, и для региона Центральной Азии. Появление доступных и современных воздушных судов в будущем может открыть новые возможности для региональных авиакомпаний при обновлении парка. В настоящее время модели К909 активно используются в странах Юго-Восточной Азии, что подтверждает высокий экспортный потенциал китайской авиации.

Подводя итог, можно сказать, что успех проекта КОМАК К929 может нарушить десятилетнюю дуополию между Boeing и Аирбус. Китайские инженеры делают основной упор на повышение топливной эффективности и комфорта пассажиров за счет внедрения современных технологий.