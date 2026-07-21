«Рожденная в зной»: дочь танцовщицы Паризоды Садия отпраздновала 11-летие во Вьетнаме!

Вторая дочь танцовщицы Паризоды, Садия, родившаяся 20 июля, отметила свое 11-летие. Семья отпраздновала эту дату во Вьетнаме в кругу близких на свежем воздухе. Кадры с празднования были опубликованы в социальных сетях.

Поздравляя дочь, Паризода рассказала о выборе имени Садия. По словам танцовщицы, имя было выбрано с пожеланием, чтобы ребенок принес в дом радость, смех и отличное настроение.

В своем поздравлении Паризода отметила, что дочери исполнилось 11 лет, и вспомнила день ее появления на свет. «11 лет назад в этот знойный день я родила эту девочку», — написала она.

В настоящее время Паризода вместе с семьей отдыхает во Вьетнаме. Танцовщица делится со своими подписчиками ежедневными моментами из путешествия.