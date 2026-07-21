Google работает над чипами нового поколения Фрозен в2: Gemini станет еще быстрее

Компания Google, входящая в холдинг Alphabet, разрабатывает новый серверный процессор, направленный на резкое повышение эффективности своих моделей искусственного интеллекта Gemini. Ожидается, что этот чип, создаваемый под кодовым названием "Фрозен в2", не только увеличит скорость работы систем ИИ, но и значительно снизит энергопотребление. Данный проект оценивается как важный шаг технологического гиганта на пути к независимости в области аппаратного обеспечения. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как сообщает издание Те Информатион со ссылкой на анонимные источники, запуск нового чипа в эксплуатацию запланирован на 2028 год. По предварительным расчетам, Фрозен в2 будет от 6 до 10 раз эффективнее существующих чипов Google. Этот показатель измеряется количеством сгенерированных токенов на единицу затраченной энергии.

Технологическая независимость и конкуренция с NVIDIA

В настоящее время мировой рынок искусственного интеллекта сильно зависит от чипов NVIDIA. Такие компании, как Google, Microsoft и OpenAI, стремятся снизить эту зависимость и создавать чипы, максимально адаптированные к их программному обеспечению. Собственное производство чипов позволит Google не только сократить расходы, но и обеспечить стабильность в условиях глобального дефицита вычислительных мощностей.

Представители Google в комментарии изданию TechCrunch не подтвердили, но и не опровергли данный проект напрямую. Компания заявила, что постоянно экспериментирует с новыми инновациями, чтобы обеспечить максимальную производительность для своих пользователей. Такой подход позволяет оптимизировать системы для реальных рабочих нагрузок за счет одновременного проектирования аппаратного и программного обеспечения.

Ситуация на рынке и реакция инвесторов

Гонка в сфере искусственного интеллекта не ограничивается только Google. Например, в июне OpenAI анонсировала свой первый процессор под названием Джалапеньо. Также сообщалось, что компания Anthropic обсуждает сотрудничество с Samsung по производству чипов. Подобные шаги свидетельствуют об усилении борьбы за аппаратное обеспечение среди лидеров отрасли.

Инвесторы долгое время беспокоились об огромных расходах, запланированных Alphabet на стратегию в области искусственного интеллекта. В текущем году Google планирует инвестировать в эту сферу около 180-190 миллиардов долларов. Новости о Фрозен в2 повысили уверенность инвесторов в том, что эти вложения окупятся. На фоне этих сообщений стоимость акций компании в понедельник утром выросла почти на 3 процента.

Такие новости важны и для технологического рынка Узбекистана. Повышение эффективности сервисов Google и нейросети Gemini в будущем создаст основу для того, чтобы решения на базе ИИ стали более доступными и быстрыми для местных разработчиков и пользователей. Это, в свою очередь, окажет положительное влияние на развитие цифровой экономики.