В Великобритании автомобили стареют, но покупатели всё ещё боятся большого пробега

·45·Авто
В Великобритании автомобили стареют, но покупатели всё ещё боятся большого пробега

Согласно новым данным, средний возраст автомобилей на дорогах Великобритании достиг рекордного уровня, однако покупатели подержанных авто всё ещё колеблются при выборе транспортных средств с пробегом более 100 000 миль (около 160 000 км). Опрос, проведённый eBay, показал, что 72% водителей опасаются шестизначных показателей на одометре, а 52% избегают автомобилей с пробегом свыше 50 000 миль. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук сообщает .

Между тем данные ДВЛА показывают, что средний возраст автомобилей на британских дорогах сейчас составляет 10 лет. В 2020 году этот показатель равнялся девяти годам, а в 2018-м — восьми. Согласно исследованию Кар.ко.ук, возраст утилизации автомобилей также вырос с 15 лет в 2021 году до почти 17 лет. По мнению экспертов, прежняя концепция «большой пробег — непригодная машина» сегодня утратила актуальность.

Пол Тумер, основатель дилерского центра КарПод, отмечает, что современные автомобили гораздо надёжнее и служат дольше, чем их предшественники. На фоне роста цен отношение покупателей к машинам с большим пробегом начинает меняться. Например, модель Audi К3 1.5 ТФСИ С Лине 2021 года выпуска с пробегом 125 000 миль оценивается примерно в 14 000 фунтов стерлингов, тогда как аналогичная модель с пробегом 50 000 миль стоит 20 000 фунтов стерлингов.

Примечательно, что электрифицированные автомобили также без проблем преодолевают большие расстояния. Согласно данным, более 93 000 гибридных автомобилей проехали свыше 100 000 миль, из них 32 000 — более 200 000 миль. Даже среди электромобилей Tesla Модел С есть десятки экземпляров, преодолевших более 150 000 миль, что свидетельствует о долговечности технологий.

АвтомобильРынокВеликобританияAudiTesla
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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