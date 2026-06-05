Lada Гранта оснастят вариатором, как Lada Веста

Самый популярный автомобиль России Lada Гранта в ближайшие годы получит трансмиссию нового типа. По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, на модель установят вариатор ВЛЙ, как на Lada Веста. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Инженерам пришлось внести серьезные технические изменения, чтобы адаптировать эту трансмиссию к модели Гранта. На начальном этапе агрегат не помещался в подкапотное пространство, поэтому переработали не только корпус вариатора, но и некоторые кузовные панели автомобиля.

Новая трансмиссия будет работать только в паре с 8-клапанным двигателем мощностью 90 л.с. По словам Соколова, такой тандем обеспечит долгий срок службы агрегата, а его ресурс будет близок к сроку службы двигателя.

Для адаптации производственных линий и завершения всех испытаний потребуется определенное время. Поэтому выпуск Lada Гранта с вариатором запланирован на первую половину 2027 года.