Lada Гранта оснастят вариатором, как Lada Веста

·51·Авто
Lada Гранта оснастят вариатором, как Lada Веста

Самый популярный автомобиль России Lada Гранта в ближайшие годы получит трансмиссию нового типа. По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, на модель установят вариатор ВЛЙ, как на Lada Веста. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Инженерам пришлось внести серьезные технические изменения, чтобы адаптировать эту трансмиссию к модели Гранта. На начальном этапе агрегат не помещался в подкапотное пространство, поэтому переработали не только корпус вариатора, но и некоторые кузовные панели автомобиля.

Новая трансмиссия будет работать только в паре с 8-клапанным двигателем мощностью 90 л.с. По словам Соколова, такой тандем обеспечит долгий срок службы агрегата, а его ресурс будет близок к сроку службы двигателя.

Для адаптации производственных линий и завершения всех испытаний потребуется определенное время. Поэтому выпуск Lada Гранта с вариатором запланирован на первую половину 2027 года.

АвтоВАЗLada GrantaLada VestaВариаторАвтомобиль
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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