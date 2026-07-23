Geely откроет свой первый завод в Европе: достигнуто соглашение с Ford

·14·Авто
Geely откроет свой первый завод в Европе: достигнуто соглашение с Ford

Китайский автомобильный гигант Geely делает огромный шаг к укреплению своих позиций на европейском рынке. Согласно данным испанского издания АБК, китайский бренд достиг соглашения с американской компанией Ford Мотор о покупке части завода в Альмуссафесе, недалеко от Валенсии. Ожидается, что эта сделка станет для Geely первой собственной производственной площадкой на территории Европейского союза. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает портал.

Официальное объявление об этой сделке запланировано на ближайшие дни во время визита премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Ford Эуропе Джима Баумбика на предприятие. Это стратегическое партнерство является экономически важным для обеих сторон. Для Geely этот шаг позволит не только увеличить объемы производства, но и обойти высокие таможенные пошлины, введенные Европейским союзом на электромобили китайского производства.

В Европе ожидается производство Geely ЭКс2

По предварительным данным, на новых мощностях в Испании может быть налажено производство компактного электрического кроссовера Geely ЭКс2. Примечательно, что эта модель стала одним из самых популярных автомобилей на китайском рынке в 2025 году. Также Geely ЭКс2 в настоящее время успешно собирается методом крупноузловой сборки на территории Беларуси.

По мнению экспертов, данная сделка отражает две крупные тенденции на мировом автомобильном рынке. С одной стороны, китайские бренды активно выходят на международную арену из-за жесткой конкуренции на внутреннем рынке. С другой стороны, традиционные автоконцерны, такие как Ford, ищут способы сокращения расходов и эффективного использования простаивающих производственных мощностей.

Новые возможности для Ford

Для компании Ford эта сделка крайне необходима для сохранения рабочих мест на заводе в Альмуссафесе и обеспечения стабильной работы предприятия. В последние годы перспективы завода оказались под угрозой из-за прекращения производства ряда моделей. В настоящее время предприятие в основном полагается на сборку кроссовера Ford Куга.

Ранее агентство Reuters также сообщало о переговорах между Ford и Geely по поводу технологического сотрудничества. Завод в Испании рассматривался как наиболее подходящая площадка для этого совместного проекта. Выход Geely на европейский рынок усилит конкуренцию в сегменте электромобилей и будет способствовать появлению более доступных вариантов для потребителей.

GeelyFordЭлектромобилиИспанияАвтопром
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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