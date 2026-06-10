Камеры с ИИ начали выявлять водителей, лишенных прав

·0·Авто
Камеры с ИИ начали выявлять водителей, лишенных прав

На дорогах нашей страны сделан очередной масштабный и революционный шаг в обеспечении безопасности дорожного движения, пресечении правонарушений и внедрении цифровых технологий в повседневную жизнь. Теперь управление автомобилем без документов или водительского удостоверения становится практически невозможным. В Узбекистане запущена система камер с искусственным интеллектом, способная в автоматическом режиме выявлять в транспортном потоке водителей, официально лишенных права управления транспортным средством или вовсе не имеющих такого права.

Эта новая технология, развивающаяся с космической скоростью, отличается своими исключительными функциональными возможностями:

  • Высокоточное сканирование личности: Система искусственного интеллекта в режиме реального времени проводит глубокий анализ общего транспортного потока и сравнивает черты лица водителя, находящегося за рулем, с данными в базе. Таким образом, она за считанные секунды определяет, есть ли у гражданина действующее водительское удостоверение.

  • Фиксация скрытых правонарушений: Данная «умная» система не ограничивается только проверкой документов. Она также тщательно фиксирует и другие нарушения, такие как непристегнутый ремень безопасности или незаконное использование мобильного телефона во время управления автомобилем.

Меры ответственности, ожидающие нарушителей благодаря новой системе, весьма серьезны и строги. Если лицо, ранее лишенное водительских прав решением суда или ГСБДД, попадется на камеры за повторное управление автомобилем, к нему будет применен крупный денежный штраф в размере до 41 миллиона сумов В более серьезных случаях для нарушителя предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 3 лет .

Это техническое решение, вошедшее в нашу жизнь, служит полному устранению человеческого фактора, а именно коррупционных рисков, при проверке документов на дорогах. Самое главное, эта инновация укрепляет дисциплину на улицах и в разы повышает безопасность пешеходов и других водителей. Поэтому перед тем, как сесть за руль, всегда убедитесь, что ваши документы в порядке!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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