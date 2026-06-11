Лучший водительский автомобиль Британии 2026 года: Porsche 911 GT3 Touring

·38·Авто
Лучший водительский автомобиль Британии 2026 года: Porsche 911 GT3 Touring

Неблагоприятные погодные условия, незнакомая гоночная трасса и малоизвестные дороги общего пользования сделали ежегодный конкурс «Бритаин'с Бест Дривер'с Кар» (ББДК) от издания Autocar в 2025 году предметом жарких споров. Тот факт, что жюри испытателей не обязано приходить к единогласному решению, как присяжные в суде, оказался в этой ситуации весьма кстати. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Во время испытаний управляемости, известных как «Хандлинг Дай», эксперты никогда не заходят в тупик. Каждый участник высказывает свое мнение, выставляет баллы, и система голосования безошибочно определяет победителя. Результаты этого года не стали исключением.

В ноябре прошлого года, во влажном климате Камбрии, на испытательных треках Довенбй Халл компании М-Спорт и прилегающих дорогах, мастер старой закалки вновь поднялся на высшую ступень пьедестала.

Porsche 911 GT3 Touring обошел всех конкурентов благодаря своему идеальному балансу и незабываемым ощущениям от вождения. Эта модель доказала, что по-прежнему остается эталоном управляемости в мире спорткаров.

PorschePorsche 911 GT3АвтомобилиСуперкарыAutocar
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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