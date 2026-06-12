Новый Peugeot е-208 ГТи: 277 л.с. и цена в 35 тысяч фунтов

·1·Авто
Новый Peugeot е-208 ГТи: 277 л.с. и цена в 35 тысяч фунтов

Компания Peugeot объявила цены на свой новый электромобиль е-208 ГТи. На рынке Великобритании эта модель будет продаваться по цене от 34 995 фунтов стерлингов. Серийная версия автомобиля официально дебютировала сегодня в рамках гонки «24 часа Ле-Мана». Ожидается, что с учетом государственных субсидий цена хэтчбека станет еще ниже, что сделает его более привлекательным по сравнению с основным конкурентом — Алпине А290. Об этом сообщает портал Autocar.ко.ук.

Новый Peugeot е-208 ГТи стал самой мощной моделью ГТи в истории бренда. Установленный на передней оси электродвигатель выдает 277 л.с. и 344 Нм крутящего момента. С такой мощностью электромобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 5,5 секунды. Снаряженная масса автомобиля составляет 1545 кг, и технически он близок к моделям Абарт 600е и Alfa Romeo Джуниор Элеттрика Велоке.

Для улучшения управляемости инженеры оснастили автомобиль механическим дифференциалом повышенного трения, специальными гидравлическими отбойниками и уникальными настройками рулевого управления. По сравнению со стандартной моделью е-208, версия ГТи занижена на 30 мм, а колея значительно расширена, что обеспечивает высокую устойчивость в поворотах.

Электромобиль оснащен аккумулятором емкостью 54 кВт⋅ч, который позволяет преодолевать 350 км на шинах Мичелин Пилот Sport 4С и 375 км на шинах Ханкук Вентус С1 Эво3. Внешне модель выделяется агрессивными аэродинамическими элементами, большим задним спойлером и 18-дюймовыми дисками в стиле легендарного 205 ГТи.

Peugeot планирует начать продажи этой модели в конце текущего года. 12 июня, в честь 100-летия участия бренда в гонках Ле-Мана, три модели ГТи в цветах французского флага (красный, белый и синий) выедут на трассу, чтобы продемонстрировать свои возможности.

PeugeotЭлектромобильGTiАвтоТехнологии
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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