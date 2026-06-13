В Китае создали «супермашину» для уборки дорог

В Китае разработана инновационная «супермашина», предназначенная для быстрой и эффективной уборки дорог. Эта современная техника в процессе движения всасывает мусор с помощью мощного вакуума и способна легко поглощать даже крупные предметы, такие как куски кирпича.

Еще одной важной особенностью устройства является возможность работы на высокой скорости. Она может передвигаться со скоростью до 80 км/ч и особенно эффективна на автомагистралях. Это позволяет проводить уборочные работы без перекрытия движения.

Подобная технология имеет большое значение для предотвращения дорожных заторов. Обычно во время уборки дорог движение транспорта ограничивается, однако с помощью этой машины подобные проблемы значительно сокращаются.

Специалисты отмечают, что данная техника также играет важную роль в повышении безопасности на дорогах. Поскольку мусор, оставшийся на проезжей части, быстро устраняется, предотвращаются ситуации, которые могут представлять опасность для водителей.

Ожидается, что в будущем подобные «умные» уборочные машины будут широко внедряться и в других странах.