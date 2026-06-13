Спортивное будущее BMW: 1000-сильный BMW M Конкепт Неуе Классе

В преддверии гонки «24 часа Ле-Мана» компания BMW представила свой новый концепт-кар BMW M Конкепт Неуе Классе. Этот автомобиль является техническим и идеологическим предвестником первой полностью электрической модели BMW M3, которая, как ожидается, выйдет на рынок в 2027 году под названием и3 М. С помощью этого проекта компания продемонстрировала будущее спортивных седанов в эпоху электромобилей — радикальный дизайн, четыре электродвигателя и сверхмощную вычислительную систему. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Внешний вид концепта значительно отличается от современных моделей BMW. Передняя часть выполнена в стиле «акулий нос», характерном для легендарных моделей 1970–1980-х годов. Решетка радиатора и фары объединены в единый элемент, а вертикальные желтые огни напоминают гоночный гиперкар BMW M Хйбрид В8, участвующий в Ле-Мане. Кроме того, автомобиль получил массивные бамперы, сплиттер и новые композитные материалы из льняного волокна вместо традиционного углеродного волокна.

В салоне создана атмосфера гоночного автомобиля: установлена цифровая архитектура BMW Панорамик иДриве, большой проекционный дисплей и четыре ковшеобразных сиденья с пятиточечными ремнями безопасности. Технически концепт оснащен системой М еДриве с четырьмя независимыми электродвигателями — по одному на каждое колесо. Управляет системой высокопроизводительный суперкомпьютер под названием Хеарт оф Джой.

Хотя точные технические характеристики пока держатся в секрете, эксперты предполагают, что мощность серийной версии будет приближаться к 1000 л.с. Автомобиль будет оснащен аккумулятором емкостью более 100 кВт⋅ч и 800-вольтовой архитектурой. Это обеспечит сверхбыструю зарядку мощностью до 400 кВт. Интеграция аккумулятора в силовую структуру кузова дополнительно повышает жесткость шасси и управляемость.