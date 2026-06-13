General Motors разработала инновационный алюминий, устойчивый к температуре 350 градусов

·0·Авто
General Motors разработала инновационный алюминий, устойчивый к температуре 350 градусов

Специалисты Окриджской национальной лаборатории (ОРНЛ) при Министерстве энергетики США совместно с General Motors завершили испытания алюминиевых сплавов нового поколения для автомобильных двигателей. Эта разработка, примененная в перспективных двигателях семейства ЛМХЭ (Лов-Масс, Хигх-Эффикиенкй), доказала свою высокую эффективность. Новые материалы позволили снизить вес двигателя на 15 процентов и повысить топливную экономичность более чем на 10 процентов по сравнению с традиционными чугунными и алюминиевыми конструкциями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Основной проблемой при создании легких двигателей всегда было сочетание малого веса и высокой термостойкости. Поскольку двигатели тяжелых пикапов и коммерческих грузовиков работают под большой нагрузкой и при высоких температурах, их блоки цилиндров обычно изготавливаются из прочного, но тяжелого чугуна. Стандартные алюминиевые сплавы, несмотря на легкость, начинают терять прочность при температуре выше 200 градусов. Чтобы решить эту проблему, инженеры разработали два новых материала.

Первый сплав под названием АКМЗ предназначен для литых деталей. Этот материал, состоящий из алюминия, меди, марганца и циркония, сохраняет свои свойства даже при температуре до 350 градусов. Блок цилиндров и головка блока цилиндров экспериментального двигателя были изготовлены именно из этого сплава. Второй материал — ДуАлумин3Д — был создан для производства поршней методом 3Д-печати и отличается высокой термостойкостью и устойчивостью к усталостным нагрузкам.

Процесс создания новых материалов также заслуживает внимания. Обычно разработка и внедрение автомобильного сплава занимают от 10 до 15 лет. Исследователи, используя современные методы компьютерного моделирования и алгоритмы машинного обучения, прошли путь от лабораторной идеи до готового двигателя всего за 2–4 года. Этот проект был удостоен престижной премии Р&Д 100 Авард, которую называют «Оскаром» в мире технологий.

По мнению специалистов General Motors, эта технология позволит сделать грузовики следующего поколения еще более легкими, экономичными и экологичными. При этом не придется жертвовать мощностью, надежностью или ресурсом двигателей, что является крайне важным показателем для коммерческого транспорта.

General MotorsАвтомобилиТехнологииДвигательИнновации
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Китае создали «супермашину» для уборки дорогВ Китае создали «супермашину» для уборки дорогСегодня, 00:12В России подешевели модели Джетур: скидки на Т1, Дашинг и Кс70 PlusВ России подешевели модели Джетур: скидки на Т1, Дашинг и Кс70 PlusСегодня, 22:51Спортивное будущее BMW: 1000-сильный BMW M Конкепт Неуе КлассеСпортивное будущее BMW: 1000-сильный BMW M Конкепт Неуе КлассеСегодня, 20:23Skoda Элрок: 5 преимуществ доступного и качественного электрического кроссовераSkoda Элрок: 5 преимуществ доступного и качественного электрического кроссовераВчера, 18:59Будущее BMW M3: представлен новый радикальный концептБудущее BMW M3: представлен новый радикальный концептВчера, 13:58Genesis Магма GT3: концепт суперкара превратился в гоночный автомобильGenesis Магма GT3: концепт суперкара превратился в гоночный автомобильВчера, 13:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.