Hongqi Х6, конкурент Audi A5 Спортбак и Mercedes-Benz КЛА, подешевел

Китайский премиальный бренд Hongqi снизил цены на свой лифтбек Х6 на российском рынке. В зависимости от комплектации стоимость автомобиля уменьшилась на сумму от 161 до 231 тысячи рублей. Наибольшая скидка пришлась на версию Делуксе, цена которой опустилась до 4,1 миллиона рублей. Топовая комплектация Дйнамик теперь предлагается от 4,4 миллиона рублей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Таким образом, компания частично компенсировала рост цен, произошедший в начале 2024 года. Тогда обе версии Hongqi Х6 подорожали сразу на 380 тысяч рублей. Для справки, данная модель официально продается на российском рынке с июня прошлого года.

На рынке Hongqi Х6 рассматривается как основной конкурент таких моделей, как Audi A5 Спортбак и Mercedes-Benz КЛА. Длина автомобиля составляет 4990 мм, а колесная база — 2920 мм. Эти габариты делают его одним из самых просторных автомобилей в своем сегменте.

Технически все версии оснащены 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет только передний привод. Снижение цен произошло после выхода на рынок нового флагмана бренда — седана Hongqi Голден Сунфловер Гуоя.