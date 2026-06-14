Гонки для Ford — это не просто маркетинг: Джим Фарли объявил новую стратегию

·1·Авто
Гонки для Ford — это не просто маркетинг: Джим Фарли объявил новую стратегию

Для автомобильного гиганта Ford автоспорт — это не просто инструмент продвижения бренда, а фундамент будущего выживания и технологического развития компании. Генеральный директор компании Джим Фарли подчеркнул, что сегодня участие в гонках для бренда важнее, чем когда-либо. Об этом сообщает Autocar.ко.ук .

История Ford была тесно связана с гонками еще до официального основания компании. Однако в новую эру под руководством Фарли это направление стало стратегическим приоритетом. По его мнению, опыт и инженерные решения, полученные при создании гоночных автомобилей, напрямую переносятся на серийные модели для обычных потребителей.

Технологический испытательный полигон

Современный автоспорт служит для Ford лабораторией для тестирования новых агрегатов в самых сложных условиях. Например, 5,0-литровые атмосферные двигатели или гибридные системы демонстрируют свои максимальные возможности на гоночных трассах. Это дает инженерам ценные данные для повышения надежности и эффективности двигателей.

Джим Фарли известен своей личной страстью к гонкам, но он не считает это просто хобби. По его словам, за шумом и скоростью на гоночной трассе скрывается огромный инновационный потенциал. Этот процесс побуждает сотрудников компании работать быстрее и качественнее, создавая конкурентоспособные продукты.

Глобальная конкуренция и планы на будущее

На рынке Узбекистана бренд Ford также занимает прочные позиции благодаря своим внедорожникам и коммерческим автомобилям. Успех компании в глобальных гонках еще больше повышает доверие местных покупателей к бренду. Мощные двигатели и надежные шасси совершенствуются именно на основе гоночных технологий.

В настоящее время Ford уделяет большое внимание не только традиционным двигателям внутреннего сгорания, но и электрифицированным гоночным моделям. Эта стратегия соответствует общему плану электрификации компании. Ожидается, что в будущем гибридные системы, испытанные на гоночных трассах, станут неотъемлемой частью таких популярных моделей, как Ford Mustang или Ford F-150.

Подводя итог, можно сказать, что для Ford автоспорт — это не трата маркетингового бюджета, а интеллектуальные инвестиции в автомобили будущего. Команда под руководством Джима Фарли считает гоночные трассы главной площадкой, доказывающей техническое совершенство бренда.

FordАвтоспортДжим ФарлиИнновацииАвтомобили
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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