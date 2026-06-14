Стартап Decart представил модель Oasis 3: бесконечные виртуальные дороги для беспилотных автомобилей

Компания Decart, перспективный стартап в области искусственного интеллекта, представила новую модель мира (ворлд модел) под названием Oasis 3. Эта технология способна в режиме реального времени создавать фотореалистичную виртуальную дорожную среду для беспилотных транспортных средств. Ожидается, что эта разработка станет революционным шагом в обучении и тестировании систем автономного управления, поскольку позволяет генерировать бесконечное количество сценариев. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В отличие от конкурентов, система Oasis 3 с первого дня была объявлена открытой для использования через API. Это позволяет сторонним разработчикам создавать свои приложения на базе данной модели. По данным иксбт.ком, компания Decart стремится создать вокруг этой технологии большое сообщество, подобное экосистеме, которую OpenAI сформировала вокруг своих языковых моделей.

Новые возможности для автономного транспорта и робототехники

На данный момент главной проблемой для автопроизводителей и инженеров, работающих над системами беспилотного управления, является тестирование редких, но опасных ситуаций в реальном мире. Oasis 3 заполняет именно этот пробел. Система одновременно генерирует изображения с трех камер (фронтальной и двух боковых), что является жизненно важным для обучения систем автономного транспорта.

В основе технологии лежит специальная программная платформа под названием ДОС (Decart Оптимизатион Стак). Эта платформа оптимизирует работу моделей на оборудовании NVIDIA, Amazon и Google. Представители компании отмечают, что такой подход делает запуск моделей мира в десять раз дешевле, чем у конкурентов. В настоящее время стоимость услуги установлена на уровне 2 центов за каждую секунду генерации.

Инвестиции и конкуренция на рынке

Недавно стартап Decart привлек 300 миллионов долларов инвестиций, увеличив свою рыночную стоимость почти до 4 миллиардов долларов. Наличие среди инвесторов таких гигантов, как Toyota, Adobe, eBay и NVIDIA, свидетельствует о высоком доверии к технологии. Однако конкуренция в этой сфере также высока: Google со своей моделью Гение 3, а также компании Ворлд Лабс, Лума и Runway также выходят на рынок со своими решениями.

Стоит отметить, что Oasis 3 еще далек от совершенства. В ходе тестов было замечено, что, хотя модель создает реалистичные сцены на основе текстового описания, со временем она теряет логическую связность. Например, виртуальная улица Нью-Йорка может постепенно превратиться в абстрактный городской пейзаж или исчезнуть при повторном проезде через перекрестки.

Еще одна проблема связана с физическими свойствами объектов. Пока что виртуальный автомобиль может проезжать сквозь другие машины, так как модель испытывает трудности с обеспечением постоянства объектов в течение длительного времени. Специалисты Decart считают это одной из основных исследовательских задач в отрасли и планируют устранить эти недостатки в будущих обновлениях.