Li Auto представляет обновленный кроссовер Ли Л8: расход топлива 0,23 л на 100 км

Компания Li Auto, один из ведущих брендов на рынке премиальных электромобилей Китая, объявила, что 23 июня официально представит обновленную версию своей популярной модели Ли Л8. Этот кроссовер привлекает внимание автолюбителей не только измененным дизайном и увеличенными габаритами, но и поразительной топливной экономичностью. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По данным производителя, новая модель будет выпущена в двух версиях: Ultra и Ливис. Одной из важнейших новинок стало появление модификации Ливис. Если предыдущие модели Ли Л8 предлагались только с шестиместным салоном, то теперь покупатели смогут выбрать более просторный и комфортный пятиместный интерьер.

Изменения в габаритах и технические возможности

Новый Ли Л8 стал значительно крупнее своего предшественника. Длина автомобиля составляет 5135 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1800 мм. Колесная база была увеличена до 3045 мм. Для сравнения, длина текущей модели составляет 5080 мм, а колесная база — 3005 мм. Эти изменения обеспечивают дополнительный комфорт и пространство для пассажиров.

Технически кроссовер унаследовал множество передовых функций от флагмана бренда — модели Ли Л9. В частности, установлен современный комплект лидаров для систем помощи водителю (АДАС). Также покупателям предложат двухцветные варианты окраски кузова и специальное оборудование, позволяющее буксировать прицепы массой до 1500 кг.

Гибридная система и беспрецедентная экономичность

Согласно сообщению издания иксбт.ком, силовая установка автомобиля осталась гибридной. В ее состав входят 1,5-литровый бензиновый двигатель-генератор мощностью 115 кВт (156 л.с.) и аккумулятор емкостью 72,7 кВт⋅ч от компаний КАТЛ и Сунвода. Только на электротяге кроссовер способен преодолеть от 335 до 343 километров по циклу ВЛТК.

Самый удивительный показатель связан с расходом топлива. При работе гибридной системы на полную мощность автомобиль потребляет всего 0,23–0,27 литра бензина на 100 километров пути. Это рекордный показатель для сегмента современных СУВ, свидетельствующий о больших достижениях инженеров Li Auto в области энергоэффективности.

На рынке Узбекистана кроссоверы Li Auto, в частности модели Ли Л7 и Ли Л9, в настоящее время пользуются большой популярностью. Ожидается, что презентация обновленного Ли Л8 еще больше повысит интерес к бренду в местных автосалонах, так как пятиместные премиальные кроссоверы считаются наиболее удобным сегментом для семейного использования.