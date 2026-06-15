Бовенсиепен 05 GT: 790-сильный суперуниверсал, созданный на основе традиций Алпина

После того как права на бренд Алпина в автомобильном мире были проданы компании BMW, знаменитая семья Бовенсиепен представила свой новый проект. Модель Бовенсиепен 05 GT по сути является достойным преемником легендарной Алпина Б5 и создана на базе BMW M5 Touring нового поколения. Этот суперуниверсал выделяется не только своей мощностью, но и уникальной философией дизайна. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Над проектом Бовенсиепен 05 GT работал известный дизайнер Фрэнк Стивенсон. Он известен как специалист, который в свое время участвовал в создании таких моделей, как Ferrari Ф430, McLaren П1 и современный BMW Mини. Целью Стивенсона было смягчить агрессивный и несколько тяжеловесный облик BMW M5 Touring, вернув ему сдержанность и элегантность, присущие стилю Алпина. Передний и задний бамперы, боковые части и спойлер автомобиля были полностью обновлены.

Технические характеристики и мощность

Значительные изменения были внесены и в техническую часть автомобиля. Инженерам удалось значительно увеличить мощность 4,4-литрового битурбированного двигателя С68 В8 за счет его перенастройки. Если стандартная модель BMW M5 выдает 718 л.с., то вариант Бовенсиепен 05 GT обладает мощностью 790 л.с. и крутящим моментом 1100 Нм.

Электрическая часть гибридной системы осталась без изменений: она по-прежнему обеспечивает 195 л.с. и позволяет проехать 55-60 километров в чисто электрическом режиме. Динамические показатели автомобиля также впечатляют: он разгоняется до 100 км/ч менее чем за 3,6 секунды, а максимальная скорость установлена на отметке выше 305 км/ч.

Эксклюзивность и комфорт

Одной из особенностей модели Бовенсиепен 05 GT является титановая выхлопная система, изготовленная компанией Акраповик. Она не только делает звук автомобиля более привлекательным, но и позволяет сэкономить 8 кг веса по сравнению со стандартной стальной системой. Тем не менее, из-за дополнительного оснащения общая масса автомобиля составляет 2555 кг, что на 5 кг больше, чем у стандартной модели.

Согласно данным иксбт.ком, расходы на модификацию для создания этой модели составляют около 50 000 евро. Эта цена рассчитывается сверх стоимости базового автомобиля. Представители компании отмечают, что Бовенсиепен 05 GT превосходит BMW M5 не только по скорости, но и по высокому уровню комфорта при движении. Это один из важнейших критериев для преданных поклонников бренда Алпина.

Хотя такие эксклюзивные модели редко встречаются на автомобильном рынке, этот проект, основанный на традициях Алпина, несомненно, вызовет большой интерес среди любителей высокопроизводительных универсалов. Процесс переоборудования автомобилей осуществляется на предприятии в городе Бухлоэ, Германия.