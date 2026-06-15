Генеральный директор компании Renault Фабрис Камболив организовал необычную поездку по центру Парижа, чтобы продемонстрировать возможности новой модели Твинго. Это событие стало не просто рядовой поездкой, а символическим отражением масштабных перемен и экономического подъема, которые крупнейший французский автопроизводитель пережил за последние годы. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

По данным Autocar, одного из авторитетных изданий в автомобильной индустрии, Камболив, общаясь с журналистами за рулем нового электромобиля, остановился на стратегических планах компании и успехах в обновлении модельного ряда. Глава Renault на практике продемонстрировал компактность и маневренность модели Твинго на узких городских улицах.

Стратегические изменения и новые модели

В последние годы Renault начала смещать фокус с количества на качество. Под руководством Фабриса Камболива бренд возрождает свои исторические модели, включая легендарные Renault 5 и Твинго, оснащая их современными электродвигателями. Эта стратегия служит не только возвращению поклонников бренда, но и привлечению молодого поколения к экологически чистому транспорту.

Во время поездки по улицам Парижа Камболив подчеркнул, что в условиях сложного дорожного движения в центре города роль компактных автомобилей неоценима. По его словам, новый Твинго должен стать не только доступным, но и самым удобным транспортным средством для мегаполисов.

Бренд Renault занимает свое место и на автомобильном рынке Узбекистана. В то время как интерес к электромобилям в нашей стране растет, такие компактные и экономичные модели, как Твинго, в будущем могут стать достойными кандидатами для передвижения по городу. Хотя местные водители сейчас больше стремятся к кроссоверам, глобальные тенденции диктуют переход на малогабаритный электротранспорт.

Фабрис Камболив проявил себя не только как умелый руководитель, но и как человек, любящий свой город. Во время поездки он рассказывал об исторических районах и архитектурных памятниках Парижа, визуально доказывая, насколько гармонично новый автомобиль вписывается в городскую среду. Такой подход повышает близость бренда к потребителям и доверие к продукту.

Подводя итог, можно сказать, что Renault продолжает успешно реализовывать свою стратегию «Ренаулутион». Новый Твинго — один из важных шагов на этом пути. То, что руководство компании лично тестирует и представляет продукты публике, свидетельствует о будущих успехах бренда.