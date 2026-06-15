КФМото В4 СР-РР: самый быстрый китайский мотоцикл установил новый рекорд

·23·Авто
КФМото В4 СР-РР: самый быстрый китайский мотоцикл установил новый рекорд

Китайская компания КФМото сделала серьезное заявление на мировом рынке мотоциклов, представив свой новый флагман — спортбайк В4 СР-РР. В ходе испытаний на профессиональном закрытом полигоне эта техника продемонстрировала максимальную скорость, установив лучший результат в истории страны. Это событие свидетельствует о выходе китайской мотоиндустрии на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает портал.

Как сообщает издание иксбт.ком, на специальном испытательном треке в городе Шанжао мотоцикл КФМото В4 СР-РР развил скорость 315,82 км/ч. Этот показатель является абсолютным рекордом для серийных мотоциклов, произведенных в Китае. Стоит отметить, что, несмотря на сложные погодные условия и сильный встречный ветер, байк доказал свои высокие динамические характеристики.

Технические возможности и мощность двигателя

КФМото В4 СР-РР — первый в истории бренда литровый (1000 куб. см) спортбайк, оснащенный В-образным четырехцилиндровым двигателем. Инженеры установили на эту модель агрегат объемом 997 куб. см с углом развала цилиндров 90 градусов. Этот мотор с жидкостным охлаждением способен развивать мощность 213 л.с. при 15 000 об/мин.

В процессе испытаний особое внимание уделялось мерам безопасности. Если в первой попытке была зафиксирована скорость 315,82 км/ч, то во втором заезде показатель составил 308,8 км/ч. Из-за ухудшения погодных условий и усиления ветра специалисты решили прекратить дальнейшие заезды ради безопасности пилота.

Конкуренция на мировом рынке

Этот рекорд показывает, что бренд КФМото способен конкурировать не только на внутреннем рынке, но и на международной арене с ведущими производителями из Японии и Италии. В то время как интерес к китайским мотоциклам растет, появление таких высокотехнологичных моделей значительно повышает престиж бренда.

В заключение можно сказать, что модель КФМото В4 СР-РР признана не только достижением в плане скорости, но и инженерным триумфом. Компания планирует в скором времени запустить модель в серийное производство и вывести её на мировые рынки, что станет новой и доступной альтернативой для любителей скорости.

CFMotoМотоциклыРекордКитайV4 SR-RR
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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