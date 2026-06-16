Audi A6 Аллроад возвращается: представлено новое поколение универсала с возможностями СУВ

Немецкий бренд Audi обновил одну из своих самых популярных моделей — универсал А6 Аллроад. Этот автомобиль выходит на рынок не просто как семейный универсал, а как модель с усиленной системой 4кс4, способная уверенно конкурировать с кроссоверами (СУВ). По сообщению британского издания Autocar, новая модель появится в дилерских центрах в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Технический директор Audi Роувен Моор назвал эту модель настоящей «иконой» в линейке бренда. Цель компании — сохранить гармонию высокого уровня комфорта и выносливости в тяжелых дорожных условиях, характерную для предыдущих поколений. В то время как такие конкуренты, как Skoda Superb Скут, Volvo В90 Кросс Кунтрй и Mercedes E-Class Алл-Терраин, покидают рынок, Audi планирует возродить этот уникальный сегмент.

Технические обновления и пневматическая подвеска

Новый Audi A6 Аллроад существенно отличается от стандартной модели А6 шасси и системой управления. Одним из наиболее важных изменений стало увеличение дорожного просвета (клиренса) на 34 мм в обычном состоянии. Благодаря адаптивной пневматической подвеске водитель может поднять автомобиль еще на 15 мм, что позволяет передвигаться даже по самым сложным дорогам.

Автомобиль оснащен несколькими режимами движения. Режим Комфорт обеспечивает плавный ход, а режим Дйнамик занижает кузов на 20 мм для повышения устойчивости на высоких скоростях. Кроме того, для повышения эффективности автомобиль автоматически опускается при скорости выше 120 км/ч (75 миль), что улучшает аэродинамику и снижает расход топлива.

Расширенный кузов и агрессивный дизайн

С внешней стороны новый Аллроад выделяется своим мощным обликом. Он стал шире стандартной модели А6 на 110 мм и даже шире своего предшественника на 84 мм. Это расширение достигнуто за счет увеличения колеи и защитных накладок в нижней части кузова. В передней части автомобиля установлены специальная решетка радиатора и воздухозаборники.

Маневренность нового универсала также значительно улучшилась. Благодаря опциональной системе подруливания задних колес радиус поворота автомобиля сократился почти на один метр. Это значительно облегчает управление габаритным универсалом на городских улицах и в узких пространствах.

Хотя на автомобильном рынке Узбекистана популярны кроссоверы Audi, универсалы вроде А6 Аллроад также имеют своих преданных поклонников. Ожидается, что эта модель станет идеальным выбором для водителей, которые любят путешествовать в горные районы, но не хотят отказываться от комфорта седана. Покупателям будут предложены легкосплавные диски с уникальным дизайном диаметром 19, 20 и 21 дюйм.