Новое поколение BMW X5 впервые в истории будет представлено с пятью вариантами силовых установок

·10·Авто
Новое поколение BMW X5 впервые в истории будет представлено с пятью вариантами силовых установок

Немецкий концерн BMW работает над новым поколением (Г65) одного из своих самых популярных кроссоверов Кс5. Это поколение станет первой моделью в истории бренда, которая одновременно будет иметь пять различных типов силовых установок. По данным иксбт.ком, новый BMW X5 воплотит в себе не только традиционные двигатели внутреннего сгорания, но и передовые электрические и водородные технологии. Об этом сообщает иксбт.ком.

Главным технологическим новшеством нового поколения станет полностью электрифицированная модель BMW iX5. Это первый серийный СУВ бренда, работающий на системе еДриве шестого поколения. Данный электрокроссовер базируется на 800-вольтовой архитектуре, что позволяет значительно увеличить скорость зарядки и снизить теплопотери. Для рынка США предусмотрены аккумуляторы емкостью 144 кВт⋅ч, а для Европы — 141 кВт⋅ч, что является самым высоким показателем среди серийных моделей BMW.

Синтез электрических и водородных технологий

Версия BMW iX5 60 xDrive будет оснащена двухмоторной системой полного привода и иметь мощность 578 л.с. Автомобиль разгонится до 100 км/ч всего за 4,7 секунды. Также не остались без внимания модели с традиционными двигателями: Кс5 40 xDrive предложит 400 л.с., а гибридный Кс5 50е xDrive — 490 л.с. К 2028 году планируется выход в продажу водородного варианта BMW iX5 Хйдроген третьего поколения на топливных элементах.

Система управления новой модели Кс5 основана на высокопроизводительной вычислительной платформе под названием «Хеарт оф Джой». Эта система обрабатывает данные в десять раз быстрее предыдущих устройств. Она в режиме реального времени координирует процессы торможения, рулевого управления и рекуперации. Это выведет точность и стабильность вождения на новый уровень как в электрических, так и в бензиновых версиях.

Интеллектуальные помощники и комфорт

Шасси автомобиля будет оснащено адаптивной подвеской с электронно-управляемыми амортизаторами и колесами диаметром до 23 дюймов. Распределение веса в пропорции 50:50 обеспечит баланс кроссовера. Дополнительно будет предлагаться пакет Адаптиве Чассис Контрол Профессионал, включающий пневмоподвеску и функцию поворота задних колес.

Системы помощи водителю соответствуют стандарту САЭ Левел 2. Концепция Сймбиотик Дриве сохраняет активность вспомогательных систем даже при вмешательстве водителя в управление. Также усовершенствованы функции парковки:

  • Автомобиль запоминает маршруты парковки длиной до 200 метров;
  • Автоматически корректирует траекторию при появлении препятствий;
  • Система позволяет сохранить в памяти до 10 различных маршрутов.

С помощью нового Кс5 компания BMW демонстрирует стратегию параллельного развития различных энергетических платформ, не отказываясь полностью от двигателей внутреннего сгорания. Это будет очень полезно для рынков с разной инфраструктурой, таких как Узбекистан, так как покупатель сможет выбрать бензиновую, гибридную или полностью электрическую модель в зависимости от своих потребностей.

BMWX5ЭлектромобильАвтотехнологииBMW iX5
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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