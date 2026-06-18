Дефицит кроссоверов Соларис ХК на российском рынке: цены растут

·11·Авто
Дефицит кроссоверов Соларис ХК на российском рынке: цены растут

На российском автомобильном рынке наблюдается дефицит автомобилей под брендом Соларис, которые заменили бывшие модели Hyundai и Kia. В частности, в продаже сокращается количество кроссоверов Соларис ХК (бывший Hyundai Крета) и хэтчбеков Соларис КРКс (бывший Kia Рио Кс-Лине), наиболее популярных среди покупателей. По сообщению издания Аутоневс, во многих дилерских центрах определенные комплектации этих моделей остались в единичных экземплярах. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Дилеры отмечают, что, хотя процессы поставок продолжаются, имеющихся запасов не хватает для удовлетворения спроса. Из-за высокого интереса к кроссоверу Соларис ХК найти эту модель в некоторых салонах стало практически невозможно. Эта ситуация, в свою очередь, привела к значительному росту цен на автомобили по сравнению с рекомендованной стоимостью производителя.

Причины роста цен и спроса

В настоящее время в автосалонах базовая версия Соларис ХК с автоматической коробкой передач предлагается примерно за 2,75 миллиона рублей. В то время как официальная рекомендованная цена производителя составляет 2,67 миллиона рублей. С моделью Соларис КРКс ситуация аналогична — дилеры уже отнесли её к категории «дефицитных».

По мнению экспертов, такой высокий интерес к этим моделям обусловлен несколькими факторами:

  • Проверенная годами надежная техническая база (технологии Хюндаи-Киа);
  • Наличие классической гидромеханической автоматической трансмиссии;
  • Доступность запчастей на рынке и простота сервисного обслуживания;
  • Хорошее сохранение стоимости автомобиля на вторичном рынке.

Остановка производства и прогнозы

Основная причина дефицита автомобилей объясняется остановкой производственного процесса. По данным руководителя агентства «Автостат» Сергея Селикова, последние автомобили Соларис сошли с конвейера завода в Санкт-Петербурге в декабре 2025 года. В течение 2026 года сборка новых машин фактически не велась.

По расчетам участников рынка, имеющихся запасов на складах в лучшем случае может хватить до конца 2026 года. После этого, если производство не будет восстановлено, существует риск полного исчезновения моделей этого бренда с российского первичного рынка.

Для автомобильного рынка Узбекистана эта ситуация также имеет косвенное значение. Разрыв производственных цепочек в России и смена моделей могут повлиять на региональный экспорт и логистику запчастей. На данный момент продажи моделей Hyundai и Kia для местных покупателей через официальных дилеров продолжаются стабильно, однако изменение цен на соседнем рынке может повлиять на стоимость параллельного импорта.

SolarisHyundai CretaАвтомобильный РынокРоссияАвто Новости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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