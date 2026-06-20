Владельцы авто старше 30 лет будут платить ежегодный штраф за отказ от утилизации

В Узбекистане вводится новая система поэтапной утилизации старых автомобилей. По данным Агентства по управлению отходами, с 2026 года транспортные средства старше 30 лет будут выкупаться государством по рыночной стоимости для последующей утилизации.

Согласно новому порядку, такие автомобили пройдут специальную оценку, а их владельцам будет предложено два вида компенсации. В частности, средства могут быть предоставлены в виде электронного ваучера на покупку нового автомобиля или выплачены денежными средствами по желанию потребителя.

Граждане, воспользовавшиеся электронным ваучером, получат возможность приобрести новые автомобили местного производства на льготных условиях. Сумма ваучера будет засчитана в качестве первоначального взноса, а оставшуюся сумму можно будет выплатить в рассрочку на срок более одного года.

В то же время к лицам, не сдавшим старый транспорт на утилизацию в установленный срок, будут применены меры финансового воздействия. Согласно новым правилам, такие автовладельцы должны будут ежегодно выплачивать экологическую компенсацию в размере 30-кратного базового расчетного значения (БРВ).

Эксперты отмечают, что данная система будет способствовать сокращению вредных выбросов в атмосферу, улучшению экологической ситуации в городах и обновлению автопарка.

Для справки: сегодня только в Ташкенте ежедневно курсирует около 600 тысяч транспортных средств. Практика утилизации старых автомобилей, введения дополнительных платежей за них и ограничения въезда в центры городов применяется в более чем 60 странах мира, включая Францию, Германию, Китай и США.

Ранее сообщалось о запрете эксплуатации и перерегистрации транспортных средств старше 50 лет, а также об их снятии с государственного учета.